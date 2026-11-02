El "Súper Niño" también pone en riesgo el arbolado urbano: qué advierte una especialista sobre el impacto de las lluvias en Tucumán

"Lo más común es que se empiece a podrir el tallo, la base o que los hongos ataquen las raíces", explicó. Además, advirtió que las infecciones en las raíces pueden avanzar sin mostrar señales visibles durante un tiempo. Recién cuando el problema está más desarrollado pueden aparecer hojas mustias o amarillentas en una época en la que deberían mantenerse verdes.