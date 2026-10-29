Tucumán bajo la lluvia: en pocos minutos, varias calles quedaron intransitables

Resumen para apurados
- Una intensa tormenta anegó calles en San Miguel de Tucumán esta tarde, complicando el tránsito y a los peatones debido al rápido acumulado de agua en pocos minutos.
- El agua cubrió los cordones del microcentro en pocos minutos, dificultando cruzar las calzadas. El fenómeno había sido anticipado por alertas de tormentas aisladas del SMN.
- Las condiciones de inestabilidad y lluvias aisladas continuarán hasta el sábado en la provincia, mientras que las mejoras definitivas en el tiempo llegarían el domingo.
Poco antes de las 16, comenzó a llover en San Miguel de Tucumán y, en apenas unos minutos, numerosas calles se volvieron intransitables. En el microcentro, el agua llegó a cubrir los cordones de las veredas y cruzar de una acera a otra se convirtió en una odisea para los peatones.
La situación había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había pronosticado chaparrones y tormentas aisladas para la jornada.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el jueves y el viernes
Para este jueves se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 25°C, con chaparrones y tormentas aisladas a lo largo del día.
El viernes, las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C y los 27°C. Durante la mañana, el cielo permanecería mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.
¿Cuándo dejaría de llover en Tucumán?
La inestabilidad continuaría el sábado, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 27°C. Se prevé una jornada mayormente nublada, con posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
Para el domingo, en cambio, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. Se espera cielo mayormente nublado, una máxima de 27°C y ausencia de precipitaciones.