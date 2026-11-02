Atlético terminó el año de la peor manera: eliminado y sin ganar en casa

Matías Giménez Rojas fue el primero en golpear para la visita, después de una pérdida de Laméndola que derivó inmediatamente en el gol. Cuando Atlético lucía más desconectado, sobre el cierre de la primera etapa, Luis Ingolotti y Clever Ferreira protagonizaron un blooper que terminó con un gol en contra del paraguayo y el 2-0 para el “Bicho” antes del descanso. Aunque el defensor quedó en la foto, lo cierto es que Ingolotti tuvo buena parte de responsabilidad en la descoordinación: salió de su área en una decisión equivocada que terminó por confundir a Ferreira, quien se mostró visiblemente enojado tras la jugada y recibió el respaldo de los hinchas.