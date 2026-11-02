Atlético Tucumán-Argentinos: horario, TV y qué necesita el “Decano” para soñar con los playoffs

Atlético Tucumán vuelve a la cancha esta noche con la obligación de ganar. El equipo de Julio César Falcioni recibirá a Argentinos Juniors desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El partido se podrá ver por ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, con Fabrizio Llobet en el VAR.