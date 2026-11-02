Atlético Tucumán-Argentinos: horario, TV y qué necesita el “Decano” para soñar con los playoffs

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibe esta noche a Argentinos Juniors a las 21:15 en el Monumental José Fierro con la urgencia de ganar para clasificar a los playoffs del Clausura.
- El 'Decano' marcha décimo en la Zona B y viene de quedar eliminado por penales ante Platense en semifinales de la Copa Argentina, por lo que necesita los tres puntos.
- Un triunfo tucumano reavivará sus chances de avanzar, mientras que un éxito de Argentinos igualará la cima de la tabla anual con Boca a falta de una fecha.
Atlético Tucumán vuelve a la cancha esta noche con la obligación de ganar. El equipo de Julio César Falcioni recibirá a Argentinos Juniors desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El partido se podrá ver por ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, con Fabrizio Llobet en el VAR.
El “Decano” está 10° en la zona B, con 17 puntos, a dos del último lugar de playoffs. Le quedan dos partidos: el de esta noche y la visita a Banfield en la última fecha. Para seguir con chances de meterse entre los ocho mejores, necesita sumar de a tres.
El equipo llega golpeado. En su último partido quedó eliminado de la Copa Argentina en las semifinales ante Platense, en Salta. Se había puesto en ventaja, pero el “Calamar” lo empató y lo ganó por penales.
Un rival que pelea arriba
Argentinos, dirigido por Nicolás Diez, pelea los primeros puestos de la zona B y también la tabla anual. Tiene 57 puntos, tres menos que Boca, que recuperó la punta después de ganarle a River. Con dos partidos por jugar, si gana esta noche alcanzará al “Xeneize”.
Por eso, el partido del José Fierro también tendrá muchos ojos en Buenos Aires y en Rosario. Boca y Rosario Central, que suma 59, siguen de cerca lo que haga Argentinos en Tucumán.
A la misma hora, Independiente Rivadavia, uno de los equipos que está por encima de Atlético en la pelea por los playoffs, recibirá a Banfield. Falcioni definirá el equipo titular en las horas previas al partido.