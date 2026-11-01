Atlético Tucumán se juega el último tren a los playoffs ante un Argentinos que va por la cima

La calculadora

Con 17 unidades y seis todavía en disputa, el “Decano” depende de sí mismo para pasar al “Globo” y para acercarse a Sarmiento, séptimo con 21. En simultáneo, Independiente Rivadavia (noveno con 19) enfrenta a Banfield en Mendoza: si Atlético gana e Independiente Rivadavia pierde, el equipo tucumano llegará a 20 y quedará entre los ocho clasificados antes del cierre de la fase regular; idéntico desenlace se dará ante un empate de los mendocinos, ya que ostentan una peor diferencia de gol que el conjunto de 25 de Mayo y Chile. Además, una victoria hoy lo dejaría con chances de escalar todavía más en la jornada final: Sarmiento quedó en 21 tras su derrota del fin de semana, y el empate entre Belgrano y Barracas los dejó a ambos con 23.