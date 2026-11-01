Atlético Tucumán se juega el último tren a los playoffs ante un Argentinos que va por la cima
Tras la dolorosa eliminación en la Copa Argentina y el envión del triunfo ante Tigre, el "Decano" recibe al "Bicho" desde las 21.15 con la posibilidad de meterse entre los ocho clasificados si gana y no suma de a tres Independiente Rivadavia. El desafío de parar a uno de los mejores del torneo y saldar la pesada cuenta de no haber festejado en casa en todo el certamen.
Por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Atlético Tucumán recibirá esta noche desde las 21.15 a Argentinos Juniors. Con la eliminación por penales ante Platense en la Copa Argentina, el objetivo prioritario quedó trunco. Pero el triunfo ante Tigre de la fecha pasada le abrió una nueva esperanza al equipo de Julio César Falcioni, que el fin de semana también se benefició de los resultados ajenos: Huracán cayó por 2 a 0 y quedó con 19 puntos.
La calculadora
Con 17 unidades y seis todavía en disputa, el “Decano” depende de sí mismo para pasar al “Globo” y para acercarse a Sarmiento, séptimo con 21. En simultáneo, Independiente Rivadavia (noveno con 19) enfrenta a Banfield en Mendoza: si Atlético gana e Independiente Rivadavia pierde, el equipo tucumano llegará a 20 y quedará entre los ocho clasificados antes del cierre de la fase regular; idéntico desenlace se dará ante un empate de los mendocinos, ya que ostentan una peor diferencia de gol que el conjunto de 25 de Mayo y Chile. Además, una victoria hoy lo dejaría con chances de escalar todavía más en la jornada final: Sarmiento quedó en 21 tras su derrota del fin de semana, y el empate entre Belgrano y Barracas los dejó a ambos con 23.
Argentinos, por su parte, también llega con urgencia: disputa la tabla anual con Boca Juniors y Rosario Central, y sumar de a tres le permitirá pelear por ese título en la última fecha, mientras que en el Clausura aspira a asegurar la cima de su zona para adjudicarse la localía hasta las semifinales.
Cómo juega Argentinos
Con Nicolás Diez como entrenador, que fue asistente de Sebastián Beccacece y de Jorge Sampaoli, Argentinos Juniors apuesta a la posesión. Parte de un 4-3-3 que pasa a un 4-3-1-2 y tiene el segundo promedio más alto de tenencia y de pases de la Liga Profesional.
El equipo sale jugando desde el fondo, y el arquero Brayan Cortés participa casi como un defensor más. El mediocampista central, Kevin Gutiérrez, baja a ayudar a los zagueros para que la pelota salga limpia, y los laterales se abren para dar opciones de pase. Más adelante, el capitán Nicolás Oroz y Facundo Carrizo se mueven por el medio, entre los rivales, para recibir la pelota y habilitar a Matías Giménez y a Gastón Verón, que suele bajar a buscarla. Cuando la pierde, la presiona enseguida: es el segundo equipo que más presiona en campo rival en todo el torneo.
Cómo lastimarlo
Ese modelo tiene costos, y ahí puede aprovecharse el planteo de Falcioni.
Por la banda izquierda: el equipo de Diez carga ese sector con las recepciones de Sebastián Prieto, las apariciones de Oroz y las caídas de Verón, y es donde más pelotas pierde. Si Atlético logra recuperar ahí con Renzo Tesuri y el mediocentro, tendrá espacio a la espalda de Prieto, que se proyecta mucho.
Por la derecha de su defensa: las estadísticas marcan problemas de Franco Paredes y Kevin Coronel en los mano a mano en su propio tercio, y el zaguero diestro Francisco Álvarez sufre cuando tiene que cubrir en campo abierto. En esa zona pueden ser determinantes la gambeta de Nicolás Laméndola y la presencia de Franco Nicola.
Ante el juego directo: Argentinos adelanta su bloque hasta casi el círculo central y, cuando recibe envíos largos y cruzados, le cuesta volver. Es el escenario propicio para que Leandro Díaz obligue a los centrales al choque aéreo, mientras los volantes aprovechan los rebotes frente al arco de Cortés.
En pelota parada: la marca mixta del visitante tiene problemas ante rivales de gran porte, una ventaja que pueden aprovechar Clever Ferreira y Luciano Vallejo en tiros de esquina y faltas laterales.
La deuda y el último tren
Para que todos los cálculos tengan sentido, el “Decano” deberá saldar primero una pesada cuenta pendiente: su producción en el José Fierro. En lo que va del Clausura, Atlético no logró ganar ante su gente. La noche de hoy representa, además de pelear hasta el final, la última oportunidad del año para darle una alegría a su público.
Julián Fernández por el lesionado Leonel Vega será la única modificación que presentará Atlético con relación al equipo que disputó el duelo por la semifinal de la Copa Argentina, contra Platense en Salta. Así quedó reflejado en la práctica matutina que el plantel realizó en el complejo José Salmoiraghi, marco en el que Falcioni mantuvo una charla con sus dirigidos y luego hizo hincapié en los trabajos de definición.
Tras el almuerzo en el comedor del complejo, el cuerpo técnico oficializó la nómina de 24 futbolistas que quedaron concentrados en un hotel ubicado frente al parque 9 de Julio.
Entre las novedades aparecen Tomás Jung y Mauro Carrizo, quienes se sumaron a la lista en lugar de Vega y de Ramiro Ruiz Rodríguez, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en el duelo frente a Tigre.
Además, de los titulares, la lista se completa con Tomás Durso, Juan Rodríguez, Gianluca Ferrari, Maximiliano Villa, Ramiro Paunero, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Facundo Pimienta, Manuel Brondo, Alexis Canelo y Rodrigo Granillo.
Probables formaciones:
ATLÉTICO TUCUMÁN: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Julián Fernández; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
ARGENTINOS: Brayan Cortés; Erik Godoy, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón, Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.