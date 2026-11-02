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Los hinchas de Atlético Tucumán se burlaron de San Martín en su aniversario: fantasmas de la "B" y banderas con chicanas

Durante el partido frente a Argentinos Juniors, los hinchas del “Decano” desplegaron mensajes contra su clásico rival, que quedó sin posibilidades de pelear por el ascenso a Primera.

Los hinchas de Atlético realizaron una chicana a los fanáticos de San Martín durante el enfrentamiento contra Argentinos Juniors.
Los hinchas de Atlético realizaron una chicana a los fanáticos de San Martín durante el enfrentamiento contra Argentinos Juniors.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas de Atlético Tucumán se burlaron de San Martín en el Monumental José Fierro durante el partido ante Argentinos, aludiendo a su aniversario y su fallido ascenso a Primera.
  • En las tribunas mostraron figuras del fantasma del descenso y banderas irónicas tras la reciente eliminación del club de La Ciudadela de la disputa por subir a Primera División.
  • La acción reaviva el histórico folclore y la clásica rivalidad deportiva entre las dos instituciones más convocantes de la provincia de Tucumán de cara a los próximos torneos.
Resumen generado con IA

La rivalidad entre Atlético y San Martín sumó un nuevo capítulo en las tribunas del Monumental José Fierro. Durante el encuentro frente a Argentinos Juniors, los hinchas del “Decano” aprovecharon el aniversario del club de La Ciudadela para dedicarle una serie de chicanas relacionadas con su presente deportivo y la imposibilidad de disputar el ascenso a Primera División.

En una de las cabeceras aparecieron varios fantasmas con la letra "B", una referencia directa a la categoría en la que milita el “Santo”. Además, los simpatizantes desplegaron dos banderas con mensajes provocadores.

Una de ellas llevaba la inscripción “Cirujá, no hay máquina desc..., vaya hacerse c..., maestro”, mientras que la otra expresaba “Sé que duele, sé que es feo...”.

La cargada estuvo vinculada con la reciente eliminación de San Martín de la pelea por el ascenso, después de una temporada en la que tampoco consiguió clasificarse al Reducido.

Así, en una jornada especial para los hinchas de La Ciudadela, la tribuna de Atlético encontró una nueva oportunidad para alimentar el histórico enfrentamiento entre los dos clubes más populares de Tucumán.

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