Los hinchas de Atlético Tucumán se burlaron de San Martín en su aniversario: fantasmas de la "B" y banderas con chicanas

La rivalidad entre Atlético y San Martín sumó un nuevo capítulo en las tribunas del Monumental José Fierro. Durante el encuentro frente a Argentinos Juniors, los hinchas del “Decano” aprovecharon el aniversario del club de La Ciudadela para dedicarle una serie de chicanas relacionadas con su presente deportivo y la imposibilidad de disputar el ascenso a Primera División.