Tucumán volvió a brillar en las Olimpíadas Atacalar

Los alumnos tucumanos rompieron su propio récord este año. Tucumán obtuvo 18 medallas en la instancia internacional de la Olimpíada Matemática Atacalar que se acaba de realizar en Córdoba, superando su propio récord de 2025, cuando consiguió 17 galardones. La delegación tucumana estuvo integrada por 27 finalistas, nueve niños de nivel primario y 18 de secundario, tanto de Capital como de localidades del interior, quienes fueron ganadores de las etapas escolar, zonal y provincial del certamen.
La experiencia estudiantil comenzó el martes, con la salida grupal rumbo a la localidad cordobesa de Tanti, para reunirse con más de 170 alumnos de Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja y Catamarca, y de las provincias peruanas de Ica y Lima. El encuentro se realizó en la gigantesca colonia de vacaciones del Banco Provincia de Buenos Aires, rodeada de naturaleza, donde los alumnos pudieron disfrutar de jornadas recreativas en las que no faltaron el baile y el canto, y chapuzones en la pileta climatizada. En el mismo predio se realizaron las competencias matemáticas y el acto de premiación de los ganadores.
El grupo tucumano aprovechó el paseo para visitar la localidad de Carlos Paz, donde los alumnos realizaron los típicos recorridos turísticos. “Fue una experiencia maravillosa, no sólo desde lo competitivo sino también desde lo cultural y recreativo”, señaló el referente provincial de olimpíadas, profesor Daniel Ávila, que integró la comitiva de seis docentes que acompañó a los estudiantes.
“Cada alumno debió resolver tres problemas en una prueba escrita que tuvo una duración de dos horas. Este año se implementó una nueva experiencia piloto de evaluación grupal, en la que por sorteo se conformaron grupos interprovinciales de tres niños que debían resolver de manera conjunta tres problemas. Esto se aplicaba con alumnos de 4° grado de primaria y 6° año de secundaria”, explicó Ávila.
Los ganadores
En la categoría A, correspondiente al nivel primario, los premios se distribuyeron entre los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. En el nivel 1 (4° grado), el primer puesto fue compartido por Thiago Benjamín Cruz Molina, de la Escuela Normal Julio Argentino Roca de Monteros, y Facundo Cutone Flores, de la Escuela Nueva Barrio Aeropuerto de Banda del Río Salí. El segundo lugar quedó para Camilo Benjamín Buedo, del Colegio Inmaculado Corazón de María de Tafí Viejo.
En el nivel 2 (5° grado), Guillermina Carranza, del Colegio Giossue Carducci de Capital, obtuvo el primer puesto, mientras que Martina Bitar Amarelo, del Colegio Nueva Concepción de Capital, alcanzó el segundo. En el nivel 3 (6° grado), el primer lugar también fue compartido: lo consiguieron Luz Alum, del Colegio San Miguel de Capital, y Candela Guanca Martínez, de la Escuela N° 124 Miguel Mata de Famaillá. El segundo puesto fue para Sabrina Lizárraga, de la Escuela N° 60 Provincia de Corrientes, de El Chañar, Burruyacu.
En la categoría B, destinada a estudiantes de secundaria, Ana Paula Almonte Gil, del Instituto San José de Calasanz de Alberdi, obtuvo el primer puesto del nivel 1 (1° año). En el nivel 2 (2° año), Lara Valentina Santillán Cáceres, de la Escuela Técnica N° 1 de Monteros, consiguió el tercer lugar. Por su parte, en el nivel 3 (3° año), Clara García Pinto, del Instituto Vocacional Concepción, se quedó con el primer puesto; Benjamín Lobo, del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, obtuvo el segundo, y Tomás Billone, del Colegio Santa Rosa Campus de Yerba Buena, completó el podio con el tercer lugar.
En la categoría C, también correspondiente al nivel secundario, Lisandro Alcaraz, de la Escuela Técnica N° 1 de Río Seco, alcanzó el segundo puesto del nivel 2 (5° año). En el nivel 3 (6° año), el segundo lugar fue para Nahuel Luna García Soaje, de la Escuela Secundaria Barrio Policial de Capital.
La competencia también tuvo una categoría grupal, que se desarrolló como prueba piloto. En la categoría A, nivel 1, Thiago Benjamín Cruz Molina obtuvo el primer puesto con el grupo integrado por Perú, Tucumán y La Rioja, mientras que Camilo Benjamín Buedo quedó segundo con el equipo conformado por Tucumán, Córdoba y La Rioja. Finalmente, en la categoría C, nivel 3, Sabrina Canteros consiguió el tercer puesto con el grupo integrado por Tucumán, Entre Ríos y Perú.