Tucumán volvió a brillar en las Olimpíadas Atacalar

La experiencia estudiantil comenzó el martes, con la salida grupal rumbo a la localidad cordobesa de Tanti, para reunirse con más de 170 alumnos de Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja y Catamarca, y de las provincias peruanas de Ica y Lima. El encuentro se realizó en la gigantesca colonia de vacaciones del Banco Provincia de Buenos Aires, rodeada de naturaleza, donde los alumnos pudieron disfrutar de jornadas recreativas en las que no faltaron el baile y el canto, y chapuzones en la pileta climatizada. En el mismo predio se realizaron las competencias matemáticas y el acto de premiación de los ganadores.