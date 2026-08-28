Estudiantes de las zonas más alejadas de Tucumán participaron en las Olimpíadas de Matemática Atacalar

Resumen para apurados
- Unos 400 alumnos secundarios de Tucumán participaron hoy en Banda del Río Salí de la instancia provincial de la Olimpíada de Matemática Atacalar.
- La competencia duplicó sus inscriptos e incluyó a jóvenes de escuelas rurales mediadas por TIC que viajaron desde zonas remotas para competir.
- Los 28 estudiantes seleccionados representarán a la provincia en la fase internacional en Córdoba, fortaleciendo el intercambio educativo regional.
Salieron de sus casas cuando todavía no había amanecido. Algunos ni siquiera conocen bien la capital tucumana, pero esta mañana los traía un sueño muy especial: participar en la Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar, de la que tanto les habían hablado sus profesores. Esta mañana unos 400 alumnos secundarios se convocaron en el instituto General Belgrano de Banda del Río Salí para participar de la instancia provincial después de haber intervenido en la zonal.
Entre los estudiantes, Valentina Acosta y Candela, alumnas de quinto año de escuelas secundarias mediadas por TICs de las localidades de Los Juárez y Las Cañadas, Leales, concurrieron junto a sus coordinadores. A pesar de vivir en zonas de difícil acceso y de tener que usar la tecnología como nexo para cursar la secundaria, no quisieron dejar pasar el desafío de competir junto a alumnos de toda la provincia, de escuelas estatales y colegios privados.
“Para mí es un orgullo muy grande poder estar aquí entre chicos de todo Tucumán”, expresó Valentina, de 17 años, junto a su profesor. Exequiel Quesada, coordinador SR TIC Leales de Los Juárez, contó que la escuela surgió hace solo tres años para impedir el desarraigo de los jóvenes de su comunidad. “Ahora tenemos 30 alumnos y ocho de ellos participaron en la instancia zonal de la olimpíada de matemática”, señaló.
Cuando la distancia no es un límite para aprender
“Las SR TIC son escuelas rurales mediadas por TIC ubicadas en zonas de difícil acceso como la nuestra”, explicó Mariela González, docente de Las Cañadas. “Esta modalidad les permite a los alumnos tener una continuidad en sus trayectorias, a través de plataformas virtuales, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Classroom. Esto hace posible que los chicos tengan clase a pesar del clima, del mal estado de los caminos y la distancia”, indicó. Contó que la escuela de Las Cañadas tiene 14 alumnos de distintos cursos, entre ellas dos madres de alumnos, porque la zona rural también recibe adultos.
Tucumán cuenta con 60 escuelas secundarias mediadas por TIC. Tienen profesores de todas las materias que dictan sus clases en forma virtual, y también docentes tutores que ayudan a los jóvenes en sus tareas diarias. Gracias a la tecnología, esta modalidad permite a los alumnos tener clases todos los días y poder egresar del secundario en tiempo y forma, sin desarraigarse de su comunidad.
“Estamos muy contentos de ver el entusiasmo de los chicos porque la ciencia y la tecnología es la base del crecimiento de la sociedad. Así que todos tienen una herramienta importante para construir su futuro”, dijo la ministra de Educación Susana Montaldo, quien, además, agradeció el esfuerzo y dedicación puestos por los docentes en esta competencia.
Más alumnos, más interés
El referente de las olimpíadas Atacalar, profesor Daniel Avila, destacó que la actividad convocó a alumnos de las zonas más distintas de Amaicha del Valle, Tafi del Valle, Trancas y La Cocha. Pero lo más sorprendente es que este año se duplicó el número de chicos que se inscribieron para participar en la competencia. Ayer rindieron unos 400 alumnos del nivel primario en la escuela Patricias Argentinas y hoy lo hicieron un número similar. “Este incremento en el interés es fruto de políticas educativas”, descató docente.
La instancia provincial determinará 28 alumnos ganadores, que quedarán seleccionados para la instancia internacional que se realizará en Córdoba.
La Olimpíada Atacalar tiene como finalidad favorecer el intercambio educativo entre alumnos de la macro región conformada por las provincias y alcaldías que integran la Tercera Región de Chile: Chañaral, Copiapó y Huasco, y las provincias de Argentina: Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos.