Estudiantes de las zonas más alejadas de Tucumán participaron en las Olimpíadas de Matemática Atacalar

Cuando la distancia no es un límite para aprender

“Las SR TIC son escuelas rurales mediadas por TIC ubicadas en zonas de difícil acceso como la nuestra”, explicó Mariela González, docente de Las Cañadas. “Esta modalidad les permite a los alumnos tener una continuidad en sus trayectorias, a través de plataformas virtuales, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Classroom. Esto hace posible que los chicos tengan clase a pesar del clima, del mal estado de los caminos y la distancia”, indicó. Contó que la escuela de Las Cañadas tiene 14 alumnos de distintos cursos, entre ellas dos madres de alumnos, porque la zona rural también recibe adultos.