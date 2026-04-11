Poesía en la Escuelita de Famaillá: adolescentes escriben un libro donde funcionó el primer centro clandestino del país

En "La Escuelita de Famaillá", el tiempo no avanza de la misma manera en todo el predio. El Espacio para la Memoria -donde funcionó el primer centro clandestino de detención del país durante el Operativo Independencia- tiene a su izquierda, las paredes sin pintar, las puertas gastadas, los carteles de acceso restringido. Sectores clausurados por las investigaciones judiciales. Desde afuera, fotos en blanco y negro. Son rostros que siguen ahí, sostenidos por pañuelos y por el recuerdo de quienes los buscan.