Transnoa proyecta invertir $25.000 millones en 2027 en el Norte argentino

Resumen para apurados
- Transnoa anunció que invertirá $25.000 millones en 2027 en el Norte argentino para modernizar las redes eléctricas y responder al crecimiento de la demanda regional.
- El desembolso sigue al plan quinquenal de 2025-2026, donde destinó $40.000 millones a líneas de alta tensión, estaciones transformadoras y nuevo equipamiento operativo.
- Las obras buscan reducir cortes no programados, garantizar la provisión a industrias y hogares, e impulsar el empleo local en seis provincias del NOA.
Transnoa SA informó que durante 2025 y 2026 destinó $40.000 millones al mantenimiento y la modernización de las redes de alta tensión de electricidad en las provincias de su área de concesión en el Norte argentino, incluyendo Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
El programa comprendió trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, renovación de equipamiento y disponibilidad de reservas ante contingencias, con impacto directo en la confiabilidad del servicio para miles de usuarios industriales, comerciales y residenciales. Estas inversiones formaron parte del plan quinquenal aprobado por el ex ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) en 2025, orientado a garantizar la calidad, la seguridad y la continuidad del servicio, según reportó la compañía en un comunicado.
"Los fondos se utilizaron principalmente en la adecuación de líneas de alta tensión, la mejora de sus sistemas de comunicaciones y el reemplazo de máquinas eléctricas y equipamiento en estaciones transformadoras. También se invirtió en la construcción de un nuevo centro de control de redes y en un nuevo sistema de supervisión, control y adquisición de datos (Scada). El programa incluyó, además, la incorporación de maquinaria vial pesada, vehículos livianos y la adquisición de herramientas informáticas de gestión", indicó.
También dijo que las inversiones en la región responden a las necesidades sostenidas de la demanda residencial y de la actividad agroindustrial, así como al constante incremento poblacional. Las acciones realizadas durante este período buscan sostener la capacidad instalada, reducir los cortes no programados y avanzar en la modernización del sistema de transmisión bajo responsabilidad de Transnoa SA.
"Estas inversiones son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema y acompañar las necesidades, en materia energética, de las economías regionales. Nuestro compromiso con el desarrollo de las provincias es a largo plazo", señaló la dirección de la empresa.
Transnoa remarcó que la asignación de recursos combina criterios de urgencia operativa con una planificación quinquenal que contempla las metas del marco regulatorio vigente.
Transnoa SA anticipó que su plan de inversiones, iniciado en 2025, continuará durante 2027 con un presupuesto estimado de $25.000 millones. La próxima etapa contempla proyectos estratégicos orientados a mantener la infraestructura existente y mejorar su desempeño, con atención al crecimiento productivo. Con esta continuidad, la empresa reafirmó su compromiso con el desarrollo energético del Norte argentino.
La empresa subrayó, además, que estas inversiones generan un impacto directo en el empleo local, impulsando la contratación de trabajadores a lo largo de todo el plan.