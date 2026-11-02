Transnoa proyecta invertir $25.000 millones en 2027 en el Norte argentino

"Los fondos se utilizaron principalmente en la adecuación de líneas de alta tensión, la mejora de sus sistemas de comunicaciones y el reemplazo de máquinas eléctricas y equipamiento en estaciones transformadoras. También se invirtió en la construcción de un nuevo centro de control de redes y en un nuevo sistema de supervisión, control y adquisición de datos (Scada). El programa incluyó, además, la incorporación de maquinaria vial pesada, vehículos livianos y la adquisición de herramientas informáticas de gestión", indicó.