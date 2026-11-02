El tucumano Domingo Miotti fue convocado a Italia y podría enfrentar a Los Pumas en el Nations Championship

Domingo Miotti está ante la posibilidad de comenzar una nueva etapa en su carrera internacional. El apertura tucumano, que actualmente juega en Montpellier de Francia, fue incluido por Gonzalo Quesada en la lista de 33 convocados de Italia para el inicio de la segunda etapa del Nations Championship. La noticia abre un escenario particular: el exjugador de Los Pumas podría enfrentar a la Selección argentina el próximo sábado 14 de noviembre, en Génova.