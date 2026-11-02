El tucumano Domingo Miotti fue convocado a Italia y podría enfrentar a Los Pumas en el Nations Championship
El apertura, de 30 años, integra la lista de 33 jugadores anunciada por Gonzalo Quesada. Gracias a su ascendencia italiana y al tiempo transcurrido desde su última presentación con Argentina, está habilitado para representar a la “Azzurra”.
Resumen para apurados
- Gonzalo Quesada convocó al apertura tucumano Domingo Miotti a la selección de Italia para disputar la segunda etapa del certamen Nations Championship.
- El exjugador de Los Pumas, hoy en Montpellier, quedó habilitado por World Rugby gracias a su ascendencia familiar y al cumplir el periodo reglamentario sin jugar para Argentina.
- Miotti competirá por un puesto en la Azzurra y podría enfrentar a su antiguo seleccionado, Los Pumas, el próximo 14 de noviembre en Génova.
Domingo Miotti está ante la posibilidad de comenzar una nueva etapa en su carrera internacional. El apertura tucumano, que actualmente juega en Montpellier de Francia, fue incluido por Gonzalo Quesada en la lista de 33 convocados de Italia para el inicio de la segunda etapa del Nations Championship. La noticia abre un escenario particular: el exjugador de Los Pumas podría enfrentar a la Selección argentina el próximo sábado 14 de noviembre, en Génova.
A los 30 años, Miotti tendrá la oportunidad de representar a otro seleccionado gracias a sus raíces familiares. El tucumano cuenta con un abuelo italiano y cumple con los requisitos establecidos por World Rugby para cambiar de representación internacional, debido a que su última aparición con la camiseta argentina fue el 9 de julio de 2022.
Su incorporación no surgió de manera improvisada. Según explicó Quesada, el primer acercamiento ocurrió hace tres años, cuando asumió la conducción del seleccionado italiano. En aquella oportunidad, Miotti le comentó que tenía ascendencia italiana, aunque las conversaciones no avanzaron inmediatamente.
El contacto se retomó durante este año y, después de evaluar la posibilidad, el jugador manifestó su interés en incorporarse al plantel. Quesada expresó su satisfacción por la convocatoria y consideró que era el momento adecuado para comenzar a integrarlo al grupo.
La competencia por un lugar y un posible cruce con Argentina
Miotti aparece entre las novedades del seleccionado italiano y deberá competir por un lugar como apertura con Paolo Garbisi, actualmente en Perpignan, y Tommaso Allan, de Zebre Parma. También estará presente Giacomo Da Re, invitado a participar de la concentración.
La convocatoria adquiere un significado especial por el calendario de Italia, que contempla enfrentamientos contra Sudáfrica, Fiji y Argentina. El duelo frente a Los Pumas está programado para el sábado 14 de noviembre en el Stadio Ferraris de Génova.
Si Quesada decide incluirlo entre los convocados para ese encuentro, Miotti podría vivir una situación poco habitual: enfrentar al seleccionado que representó anteriormente, esta vez con la camiseta italiana. Una posibilidad que convierte su convocatoria en una de las noticias más llamativas para el rugby tucumano.