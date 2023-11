El misterio de Domingo Miotti: marginado en Los Pumas, se luce en Francia

El Mundial de Francia 2023 resultó positivo para Los Pumas desde el resultado (4° puesto), pero no desde el juego. Salvo en contadas ocasiones, el rendimiento de Los Pumas fue bastante flojo en términos de sintonía colectiva, y se mantuvo a flote gracias a individualidades como las de Mateo Carreras, Thomas Gallo y Marcos Kremer. Y uno de los principales reclamos hacia el staff técnico encabezado por Michael Cheika fue la falta de alternativas en el puesto de apertura: con Nicolás Sánchez condenado a la suplencia y Tomás Albornoz afuera de la lista, la responsabilidad de la conducción recayó casi siempre en Santiago Carreras, un fullback de clase mundial forzado a cumplir una función que no siente. Argentina fue el único de los 20 seleccionados del Mundial que no tuvo un apertura natural como titular.