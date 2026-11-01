Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 2 de noviembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó lluvias y tormentas aisladas para este lunes en Tucumán, debido a un frente inestable que mantendrá la temperatura entre los 19 °C y los 26 °C.
- La jornada iniciará con chaparrones de madrugada y empeorará hacia la tarde y noche con tormentas aisladas, acompañadas por vientos del sudoeste que rotarán al oeste.
- El pronóstico extendido prevé máximas de hasta 28 °C y continuidad de las lluvias en la semana, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el mal tiempo.
El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este lunes 2 de noviembre. Según el pronóstico meteorológico de la imagen, se esperan precipitaciones durante buena parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y los 26 °C en San Miguel de Tucumán.
Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la mañana, las condiciones desmejorarán y se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvias que aumentará al rango del 40% al 70%.
Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche
Por la tarde continuaría la inestabilidad, con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 26 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%, por lo que podrían producirse nuevas lluvias en distintos sectores de la capital tucumana.
Durante la noche persistirían las tormentas aisladas, con una temperatura estimada de 23 °C. El viento soplará inicialmente del sudoeste y podría rotar al oeste hacia el cierre de la jornada.
Qué temperaturas se esperan en Tucumán esta semana
El pronóstico extendido anticipa máximas de entre 23 °C y 28 °C para los próximos días. El martes se presentaría como la jornada más cálida, con una máxima prevista de 28 °C, mientras que el miércoles alcanzaría los 23 °C.
Para el jueves se espera una máxima de 24 °C; el viernes, de 27 °C; y el sábado, de 25 °C. Las mínimas se ubicarían entre los 16 °C y los 19 °C.
Ante la posibilidad de lluvias y tormentas, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir y tomar precauciones durante los períodos de precipitaciones.