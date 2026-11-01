SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 2 de noviembre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
TUCUMÁN. Las lluvias se apoderarán del tiempo durante los próximos días. LA GACETA/FOTO OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO).
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó lluvias y tormentas aisladas para este lunes en Tucumán, debido a un frente inestable que mantendrá la temperatura entre los 19 °C y los 26 °C.
  • La jornada iniciará con chaparrones de madrugada y empeorará hacia la tarde y noche con tormentas aisladas, acompañadas por vientos del sudoeste que rotarán al oeste.
  • El pronóstico extendido prevé máximas de hasta 28 °C y continuidad de las lluvias en la semana, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el mal tiempo.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este lunes 2 de noviembre. Según el pronóstico meteorológico de la imagen, se esperan precipitaciones durante buena parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 19 °C y los 26 °C en San Miguel de Tucumán.

Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la mañana, las condiciones desmejorarán y se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvias que aumentará al rango del 40% al 70%.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Por la tarde continuaría la inestabilidad, con tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 26 °C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%, por lo que podrían producirse nuevas lluvias en distintos sectores de la capital tucumana.

Durante la noche persistirían las tormentas aisladas, con una temperatura estimada de 23 °C. El viento soplará inicialmente del sudoeste y podría rotar al oeste hacia el cierre de la jornada.

Qué temperaturas se esperan en Tucumán esta semana

El pronóstico extendido anticipa máximas de entre 23 °C y 28 °C para los próximos días. El martes se presentaría como la jornada más cálida, con una máxima prevista de 28 °C, mientras que el miércoles alcanzaría los 23 °C.

Para el jueves se espera una máxima de 24 °C; el viernes, de 27 °C; y el sábado, de 25 °C. Las mínimas se ubicarían entre los 16 °C y los 19 °C.

Ante la posibilidad de lluvias y tormentas, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir y tomar precauciones durante los períodos de precipitaciones.

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