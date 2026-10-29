Quién es Gabriele Minì, el piloto que reemplazará a Franco Colapinto en el GP de México
Alpine confirmó que Gabriele Minì ocupará el lugar de Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de México de Fórmula 1. El italiano, integrante de la Academia del equipo, tendrá su primera experiencia en un entrenamiento oficial de la categoría.
Resumen para apurados
- Gabriele Minì reemplazará a Franco Colapinto en Alpine durante la primera práctica del GP de México este viernes, cumpliendo la regla FIA de rodar a pilotos novatos.
- Minì, piloto italiano de F2 de la Academia Alpine, debuta en un Gran Premio oficial, mientras Colapinto retomará su monoplaza en la segunda sesión tras su abandono en Austin.
- La sesión consolida la proyección de Minì hacia la máxima categoría y le permitirá a Colapinto reenfocarse en la competencia del fin de semana sin perder su lugar.
Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, que se disputará este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La escudería Alpine confirmó que el argentino cederá su monoplaza A526 al italiano Gabriele Minì, en el marco de las sesiones obligatorias que los equipos deben destinar a pilotos novatos durante la temporada.
La ausencia del piloto argentino será únicamente durante el primer entrenamiento. Colapinto volverá a conducir el Alpine en la segunda práctica libre del viernes, con el objetivo de comenzar a preparar el resto del fin de semana después del abandono que sufrió en el circuito de Austin.
Quién reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de México
El encargado de ocupar el lugar de Colapinto será Gabriele Minì, un piloto italiano de 21 años que forma parte de la Academia Alpine y que actualmente compite en la Fórmula 2.
Nacido el 20 de marzo de 2005 en Palermo, Sicilia, Minì construyó su carrera en las categorías formativas del automovilismo europeo. Sus resultados en karting y monoplazas le permitieron avanzar hasta la antesala de la Fórmula 1 y ganarse una oportunidad para participar en un entrenamiento oficial con Alpine.
La primera práctica del Gran Premio de México representará un paso importante en su trayectoria, ya que será su debut en una sesión oficial de un fin de semana de Fórmula 1.
Por qué Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre
La ausencia de Colapinto responde a una exigencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La normativa establece que los equipos deben ceder sus autos en determinados entrenamientos oficiales para que pilotos novatos puedan participar en sesiones de la máxima categoría.
En este caso, Alpine eligió a Minì para ocupar el monoplaza A526 durante la primera práctica en el circuito mexicano. La sustitución no implica que el argentino pierda su lugar en el equipo durante el resto del fin de semana. Colapinto regresará al auto en la segunda sesión de entrenamientos del viernes y continuará con la preparación para las siguientes instancias del Gran Premio.
La trayectoria de Gabriele Minì: de la Fórmula 4 a Alpine
Minì comenzó su formación en el karting, donde compitió en categorías regionales y torneos como la WSK Super Master Series. En 2020, cuando tenía 15 años, se consagró campeón del Campeonato Italiano de Fórmula 4 en su primera participación, con cuatro victorias.
Ese resultado impulsó su llegada a la Fórmula Regional Europea y, posteriormente, su incorporación a la Academia Alpine en 2023.
Durante ese mismo año, debutó en la Fórmula 3 con el equipo Hitech y consiguió una victoria en el circuito callejero de Mónaco. En 2024 pasó a Prema Racing y terminó la temporada como subcampeón de la categoría.
Actualmente, el piloto italiano compite en la Fórmula 2, donde, según los datos difundidos por Alpine, ocupa el cuarto puesto y suma dos triunfos y siete podios en la temporada.
Antes de su participación en México, Minì también realizó ensayos privados con el modelo A525 de la escudería francesa. Sin embargo, la práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez será su primera experiencia en una sesión oficial de un Gran Premio.
Qué dijo Gabriele Minì antes de su debut en la Fórmula 1
El piloto italiano destacó la importancia de la oportunidad y el trabajo realizado junto al equipo para llegar preparado al entrenamiento. "Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí", expresó.
Minì también agradeció la confianza de los responsables de la escudería y explicó cómo fue su preparación en la sede de Enstone, en el Reino Unido. "Quiero agradecerles a Flavio, Steve y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible", señaló.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de México
Franco Colapinto retomará la conducción del Alpine A526 durante la segunda práctica libre del viernes. Allí podrá comenzar su trabajo de adaptación al circuito mexicano y preparar el resto de las sesiones del fin de semana. Después del abandono en Austin, el argentino manifestó sus expectativas de cara a la nueva fecha del campeonato. "Tengo ganas de salir a la pista el viernes por la tarde y, con suerte, comenzar lo que será un fin de semana competitivo para nosotros", expresó.