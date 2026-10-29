Quién es Gabriele Minì, el piloto que reemplazará a Franco Colapinto en el GP de México

Minì también agradeció la confianza de los responsables de la escudería y explicó cómo fue su preparación en la sede de Enstone, en el Reino Unido. "Quiero agradecerles a Flavio, Steve y a todos los integrantes del equipo por su confianza. Estuve preparándome mucho en la fábrica de Enstone, trabajando en el simulador y junto a los ingenieros para asegurarme de llegar lo mejor preparado posible", señaló.