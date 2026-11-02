Carrera Sanar: “La medicina de esto es el amor; no hay más que eso”

Y destacó los momentos que más disfrutó de la carrera de ayer. “Lo mejor fue cuando estuvieron al lado mío; valoro mucho eso. Hoy me dicen ‘te quiero’, recibo más abrazos que antes, mucho más cariño que antes, de personas que antes nunca lo hacían. A algunos eso les atemoriza; y hay gente que se alejó, que dice que no está lista, y creen que lo mejor es alejarse... gente que vos pensás que está tan cerca”, consideró. Y explicó que todo ese miedo se debe, precisamente, a la falta de información: “Se necesita concientizar. Esta entrevista es también una herramienta; muchas personas van a leerla, y van a conocer”.