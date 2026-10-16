Correr para sanar: la iniciativa que une el deporte, la fe y la salud mental en Tucumán

El deporte puede ser mucho más que una competencia. Puede convertirse en una oportunidad para encontrarse con otros, hablar de lo que duele y pedir ayuda. Con esa premisa, el próximo domingo 1 de noviembre se realizará en Tucumán la tercera edición de la Carrera Sanar, iniciativa que busca vincular la actividad física con la prevención de las adicciones, el bienestar integral y la salud mental.