Política

El Gobierno nacional busca avanzar con la reforma electoral

Milei viaja otra vez a España.

El Gobierno busca ordenar los acuerdos legislativos para llevar la reforma electoral al Congreso durante la primera semana de diciembre.
El Gobierno busca ordenar los acuerdos legislativos para llevar la reforma electoral al Congreso durante la primera semana de diciembre.
Por Redacción Política Hace 4 Hs

El presidente Javier Milei viajará mañana a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Será su segunda visita al país europeo en los últimos 15 días y la cuarta en lo que va del año. Mientras el mandatario concentra su agenda en el frente internacional, el oficialismo intentará avanzar en Buenos Aires con las negociaciones para suspender las PASO de 2027.

La mesa política del Gobierno se reunirá mañana al mediodía en Casa Rosada, con Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre los principales participantes. El objetivo es ordenar los acuerdos legislativos para llevar la reforma electoral al Congreso durante la primera semana de diciembre.

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Uno de los interrogantes es la posición de Patricia Bullrich, quien mantiene diferencias con el Ejecutivo sobre la política económica y los cuestionamientos presidenciales a la prensa. En el oficialismo y el PRO le reprochan no haber impulsado con mayor firmeza la suspensión de las primarias en el Senado.

Presupuesto

En paralelo, el Gobierno deberá negociar el Presupuesto con los bloques dialoguistas. Entre los reclamos figuran compensaciones para las provincias por obras públicas adeudadas y demandas financieras de la Ciudad de Buenos Aires.

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Milei partirá a las 23 del martes desde Aeroparque, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. Tiene previsto regresar el viernes 6 por la mañana. En tanto, la agenda política interna tendrá otro condicionante: la visita del papa León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre, que obligará al Gobierno a moderar temporalmente sus disputas internas.

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