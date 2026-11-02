El Gobierno nacional busca avanzar con la reforma electoral

El presidente Javier Milei viajará mañana a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Será su segunda visita al país europeo en los últimos 15 días y la cuarta en lo que va del año. Mientras el mandatario concentra su agenda en el frente internacional, el oficialismo intentará avanzar en Buenos Aires con las negociaciones para suspender las PASO de 2027.