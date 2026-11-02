Política

Kicillof acelera su armado nacional y prepara viajes en tres provincias

El peronismo mira a 2027.

Axel Kicillof
Axel Kicillof
Por Redacción Política Hace 4 Hs

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acelera la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con una agenda de recorridas que incluirá Chubut, Mendoza y Santa Fe antes de fin de año. El objetivo es consolidar una estructura política propia de cara a 2027 y posicionarse en la interna del peronismo como candidato presidencial, con la disposición de competir en una PASO contra Sergio Massa u otros postulantes del espacio.

Tras su reciente visita a Jujuy, donde se reunió con el radical Carlos Sadir y firmó convenios de cooperación, Kicillof recibió a una delegación de dirigentes santafesinos. El encuentro funcionó como antesala del desembarco del MDF en esa provincia, con actividades en distintas ciudades y una estrategia que busca fortalecer a los referentes locales sin confrontar directamente con el gobernador Maximiliano Pullaro, informó el diario Ámbito.

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En paralelo, el mandatario bonaerense reunió a casi 40 intendentes de su espacio en La Plata. Allí ratificó su respaldo a la derogación de la ley que limita las reelecciones indefinidas de los jefes municipales y analizó alternativas electorales para 2027. Si el Gobierno nacional no consigue suspender las PASO, el kicillofismo contempla disputar internas tanto para definir candidaturas nacionales como provinciales.

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Chubut y Mendoza también forman parte de la hoja de ruta. En la primera provincia, el MDF avanza en su organización territorial mientras distintos dirigentes peronistas se posicionan para competir por la gobernación. En Mendoza, el espacio abrió locales y sumó respaldos sindicales, sociales y políticos, en un escenario de tensiones entre el radical Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza por la sucesión provincial.

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