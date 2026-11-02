Kicillof acelera su armado nacional y prepara viajes en tres provincias

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acelera la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con una agenda de recorridas que incluirá Chubut, Mendoza y Santa Fe antes de fin de año. El objetivo es consolidar una estructura política propia de cara a 2027 y posicionarse en la interna del peronismo como candidato presidencial, con la disposición de competir en una PASO contra Sergio Massa u otros postulantes del espacio.