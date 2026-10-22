Política

Axel Kicillof pidió defender las PASO: “Quieren manipular el sistema para la reelección de Milei”

El gobernador bonaerense pidió que el peronismo y otros sectores opositores coordinen una estrategia para sostener las primarias. Advirtió que eliminarlas podría favorecer una eventual reelección del Presidente.

AXEL KICILLOF. El gobernador bonaerense pidió unidad a la oposición para defender las PASO.
AXEL KICILLOF. El gobernador bonaerense pidió unidad a la oposición para defender las PASO.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Axel Kicillof pidió este jueves en C5N la unidad opositora para defender las PASO, al denunciar que el Gobierno busca eliminarlas para facilitar la reelección de Milei.
  • La advertencia surge ante gestiones del oficialismo en el Congreso para derogar las primarias, tras reuniones donde el peronismo acordó rechazar cambios en las reglas electorales.
  • Kicillof llamó a estructurar una alternativa federal hacia 2027, advirtiendo que a la oposición no le alcanzará solo con esperar el desgaste de la actual gestión libertaria.
Resumen generado con IA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó este jueves unidad entre el peronismo y otros espacios opositores para evitar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según sostuvo, modificar el sistema electoral beneficiaría al presidente Javier Milei para la reelección.

“Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei”, afirmó el mandatario bonaerense en declaraciones a C5N, al referirse a las conversaciones entre dirigentes peronistas y a las negociaciones que, según señaló, lleva adelante el Gobierno nacional para reunir los votos necesarios en el Congreso.

Kicillof vinculó esa discusión con la necesidad de construir una posición común frente a los cambios en las reglas electorales. “Había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei”, expresó.

Kicillof cuestionó la estrategia del Gobierno por las PASO

El gobernador aseguró que la continuidad de Milei en la Presidencia ocupa un lugar central en la agenda del oficialismo. “El Gobierno creo que se está dedicando a una sola cosa, paradójicamente, que es la reelección de Milei”, manifestó.

En ese sentido, apuntó contra las gestiones políticas para conseguir respaldo legislativo a la eliminación de las primarias. “Están viendo cómo consigue los votos para sacar las PASO”, sostuvo.

Kicillof también hizo referencia a una reunión reciente de dirigentes peronistas, en la que, según indicó, surgió la necesidad de analizar cómo impedir que las normas electorales se modifiquen en función de los intereses del oficialismo.

“Todos los sectores estuvimos de acuerdo”, afirmó sobre la coincidencia en torno a ese objetivo. Sin embargo, no precisó quiénes participaron del encuentro ni cuándo podría concretarse una nueva reunión.

El gobernador pidió construir una alternativa opositora para 2027

Más allá de la discusión sobre las primarias, Kicillof advirtió que la oposición necesita avanzar en una estrategia política más amplia para competir en las elecciones de 2027.

“No alcanza con que a Milei le vaya mal para que en el 27 se pueda proponer una alternativa”, señaló, al plantear que el armado opositor requiere un trabajo de construcción política que trascienda las críticas a la gestión libertaria.

En esa línea, cuestionó el mensaje del Presidente sobre la falta de opciones frente a su proyecto político. “Lo que quiere decir Milei es que hay que votarlo a él porque no hay otro camino, porque no hay alternativa”, afirmó.

Por último, el mandatario bonaerense insistió en la necesidad de ampliar la coordinación entre los distintos espacios opositores y avanzar en una construcción que tenga alcance nacional. “Tenemos que hacer un trabajo muy importante, que es un trabajo también a nivel federal”, concluyó.

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