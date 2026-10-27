Escándalo en China: Mbappé perdió contratos millonarios tras reírse de un meme que lo compara con Mao

El escándalo estalló cuando se viralizó una entrevista en la que Mbappé habló de los montajes que circulan en internet con su imagen. “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, confesó. No mencionó a Mao, el líder que encabezó la revolución comunista y proclamó la República Popular China en 1949, pero sus palabras desataron una ola de críticas en las redes de ese país.