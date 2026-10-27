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Escándalo en China: Mbappé perdió contratos millonarios tras reírse de un meme que lo compara con Mao

Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos con el delantero. Además, la televisión estatal dejó de transmitir LaLiga.

MONTAJE. El meme que compara a Mbappé con Mao Zedong y desató la polémica en China.
MONTAJE. El meme que compara a Mbappé con Mao Zedong y desató la polémica en China.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Empresas chinas rompieron contratos con Kylian Mbappé y la TV estatal suspendió LaLiga luego de que el futbolista revelara que se reía de un meme que lo compara con Mao Zedong.
  • Marcas locales cancelaron acuerdos alegando ofensas a la nación, mientras redes chinas bloquearon al astro francés. El caso rememora el veto a la NBA por tensiones políticas en 2019.
  • El veto amenaza el negocio de LaLiga en Asia y ratifica la vulnerabilidad comercial de las estrellas deportivas frente a la censura y el fuerte nacionalismo del mercado chino.
Resumen generado con IA

Kylian Mbappé quedó en el centro de una fuerte polémica en China, con consecuencias comerciales, políticas y mediáticas. Tres grandes empresas rompieron sus acuerdos publicitarios con el delantero de Real Madrid, y la televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga, después de que el francés dijera que le causaba gracia un meme que lo compara con Mao Zedong.

El escándalo estalló cuando se viralizó una entrevista en la que Mbappé habló de los montajes que circulan en internet con su imagen. “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, confesó. No mencionó a Mao, el líder que encabezó la revolución comunista y proclamó la República Popular China en 1949, pero sus palabras desataron una ola de críticas en las redes de ese país.

Las firmas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus colaboraciones con el jugador. En comunicados difundidos en redes sociales, rechazaron las conductas que, según su postura, pueden herir los sentimientos nacionales. Hasta ahora, el rostro del francés aparecía en campañas de bebidas y productos lácteos, con anuncios en marquesinas, colectivos y ascensores de distintas ciudades.

Escándalo en China: Mbappé perdió contratos millonarios tras reírse de un meme que lo compara con Mao

Del Balón de Oro a la TV estatal

La reacción también llegó a los consumidores. En Weibo, una de las principales redes sociales chinas, la ruptura con Dongpeng se convirtió en tendencia y sumó cientos de millones de visualizaciones, con usuarios que reclamaron acciones legales. Además, la cuenta asociada a su nombre en Xiaohongshu, la red social también conocida como RedNote, fue bloqueada por una supuesta infracción de las normas de la comunidad.

El portal deportivo Dongqiudi calificó de “inaceptables” sus declaraciones y llevó la polémica al Balón de Oro. En su publicación sobre la gala, en la que Mbappé terminó segundo detrás del inglés Harry Kane, reemplazó su nombre por una expresión que puede traducirse como “persona no encontrada”. La acompañó con una foto suya en blanco y negro, un recurso que en las redes chinas suele asociarse con personas fallecidas.

Según el medio local The Paper, la televisión estatal CCTV suspendió desde el lunes por la noche las emisiones de LaLiga y de los partidos en los que participe el delantero, y retiró los anuncios y videos en los que aparece. El caso recuerda al conflicto de 2019 con la NBA, que sufrió la suspensión de transmisiones y la pérdida de patrocinios después de que Daryl Morey, entonces directivo de Houston Rockets, apoyara las protestas en Hong Kong.

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