SociedadClima y ecología

Del calor a posibles tormentas: cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 22°C. Por la tarde se espera una máxima de 29°C. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

El cielo en Tucumán. FOTO ILUSTRATIVA (ARCHIVO)
El cielo en Tucumán. FOTO ILUSTRATIVA (ARCHIVO)
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

El tiempo tendrá cambios durante este domingo en la zona centro de Tucumán. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, pero las condiciones desmejorarán con el correr de las horas, con probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche.

En la mañana, la temperatura será de 22°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0% y el 10%, por lo que no se esperan lluvias en ese tramo del día.

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Por la tarde, el termómetro alcanzará los 29°C y el pronóstico anticipa chaparrones. La posibilidad de precipitaciones aumentará al rango de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 25°C y se prevén tormentas aisladas. En ese período, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 40% y el 70%, el porcentaje más elevado de la jornada.

En cuanto al viento, durante todo el domingo se esperan velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudoeste. No se prevén ráfagas.

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