La China Suárez mostró la microbikini nude con strass que será furor en el verano 2027

La China Suárez volvió a captar la atención en las redes sociales con sus elecciones de moda. Durante una escapada familiar a México junto a Mauro Icardi y sus hijos, la actriz compartió una serie de fotografías en las que mostró diferentes outfits, aunque uno de ellos se destacó especialmente: una microbikini nude con brillos que anticipa una de las tendencias para el verano 2027.