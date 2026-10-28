La China Suárez mostró la microbikini nude con strass que será furor en el verano 2027
Desde México, la actriz compartió imágenes de sus vacaciones con Mauro Icardi y sus hijos. Entre sus looks se destacó un traje de baño nude con strass, una apuesta que combina el clásico diseño triangular con detalles brillantes.
Resumen para apurados
- Durante sus vacaciones en México, la China Suárez exhibió en redes sociales una microbikini nude con strass para marcar las nuevas tendencias de moda playera.
- La publicación incluyó un diseño triangular con brillos y otros conjuntos urbanos compartidos durante su descanso familiar, combinando sencillez y toques modernos.
- La combinación de tonos neutros con apliques luminosos busca posicionarse como una alternativa clave para renovar los trajes de baño en las próximas temporadas.
La China Suárez volvió a captar la atención en las redes sociales con sus elecciones de moda. Durante una escapada familiar a México junto a Mauro Icardi y sus hijos, la actriz compartió una serie de fotografías en las que mostró diferentes outfits, aunque uno de ellos se destacó especialmente: una microbikini nude con brillos que anticipa una de las tendencias para el verano 2027.
El traje de baño se distingue por su diseño minimalista y los detalles de strass, que aportan luminosidad y transforman un modelo clásico en una propuesta más llamativa para los días de playa y pileta.
La microbikini nude con strass de la China Suárez
Recostada bajo el sol, la actriz posó con un conjunto en tono nude adornado con pequeñas aplicaciones brillantes. El diseño tiene un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha de corte reducido con tiras ajustables.
La combinación de un color neutro con los destellos del strass le da protagonismo al traje de baño sin necesidad de recurrir a estampados o tonos intensos.
Para completar el look, Suárez eligió aros delicados y llevó el pelo recogido en una cola de caballo relajada. El resultado fue una propuesta que combina sencillez y detalles llamativos, ideal para quienes buscan renovar sus outfits de verano.
El modelo también retoma una silueta clásica de la moda playera: la microbikini triangular, que suma un toque diferente mediante los apliques brillantes.
Los otros looks que mostró durante su viaje a México
Además del traje de baño, la China Suárez compartió otras elecciones de vestuario durante sus vacaciones. Una de ellas fue un conjunto deportivo oversize, compuesto por buzo y pantalón, en línea con el estilo effortless chic, que apuesta por prendas cómodas con una estética urbana.
También lució un conjunto de inspiración camuflada en tonos verdes, acompañado por uñas esculpidas en color perlado.
Para el viaje en avión, la actriz optó por un look total black con campera de cuero y gorra con visera. Mauro Icardi, por su parte, eligió una remera negra y una gorra con el número nueve bordado.
Las imágenes reflejaron una combinación de prendas informales, deportivas y urbanas, pensadas para disfrutar de unos días de descanso.