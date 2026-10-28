EspectáculosFamosos

La China Suárez mostró la microbikini nude con strass que será furor en el verano 2027

Desde México, la actriz compartió imágenes de sus vacaciones con Mauro Icardi y sus hijos. Entre sus looks se destacó un traje de baño nude con strass, una apuesta que combina el clásico diseño triangular con detalles brillantes.

La China Suárez mostró la microbikini nude con strass que será furor en el verano 2027. FOTO @sangrejaponesa
La China Suárez mostró la microbikini nude con strass que será furor en el verano 2027. FOTO @sangrejaponesa
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante sus vacaciones en México, la China Suárez exhibió en redes sociales una microbikini nude con strass para marcar las nuevas tendencias de moda playera.
  • La publicación incluyó un diseño triangular con brillos y otros conjuntos urbanos compartidos durante su descanso familiar, combinando sencillez y toques modernos.
  • La combinación de tonos neutros con apliques luminosos busca posicionarse como una alternativa clave para renovar los trajes de baño en las próximas temporadas.
Resumen generado con IA

La China Suárez volvió a captar la atención en las redes sociales con sus elecciones de moda. Durante una escapada familiar a México junto a Mauro Icardi y sus hijos, la actriz compartió una serie de fotografías en las que mostró diferentes outfits, aunque uno de ellos se destacó especialmente: una microbikini nude con brillos que anticipa una de las tendencias para el verano 2027.

El traje de baño se distingue por su diseño minimalista y los detalles de strass, que aportan luminosidad y transforman un modelo clásico en una propuesta más llamativa para los días de playa y pileta.

La microbikini nude con strass de la China Suárez

Recostada bajo el sol, la actriz posó con un conjunto en tono nude adornado con pequeñas aplicaciones brillantes. El diseño tiene un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha de corte reducido con tiras ajustables.

La combinación de un color neutro con los destellos del strass le da protagonismo al traje de baño sin necesidad de recurrir a estampados o tonos intensos.

FOTO @sangrejaponesa FOTO @sangrejaponesa

Para completar el look, Suárez eligió aros delicados y llevó el pelo recogido en una cola de caballo relajada. El resultado fue una propuesta que combina sencillez y detalles llamativos, ideal para quienes buscan renovar sus outfits de verano.

El modelo también retoma una silueta clásica de la moda playera: la microbikini triangular, que suma un toque diferente mediante los apliques brillantes.

Los otros looks que mostró durante su viaje a México

Además del traje de baño, la China Suárez compartió otras elecciones de vestuario durante sus vacaciones. Una de ellas fue un conjunto deportivo oversize, compuesto por buzo y pantalón, en línea con el estilo effortless chic, que apuesta por prendas cómodas con una estética urbana.

FOTO @sangrejaponesa FOTO @sangrejaponesa

También lució un conjunto de inspiración camuflada en tonos verdes, acompañado por uñas esculpidas en color perlado.

Para el viaje en avión, la actriz optó por un look total black con campera de cuero y gorra con visera. Mauro Icardi, por su parte, eligió una remera negra y una gorra con el número nueve bordado.

Las imágenes reflejaron una combinación de prendas informales, deportivas y urbanas, pensadas para disfrutar de unos días de descanso.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Lo más popular
Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga
1

Una mujer fue acusada de estafa por brindar tratamientos a niños con TEA con una falsa psicóloga

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia
2

El gobierno de Milei confirmó que Flavio Bolsonaro partió desde Puerto Iguazú a Ecuador en un vuelo privado junto a su familia

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raul Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”
3

Hernán Parajón, coordinador de la búsqueda de Raul Moyano: “En la montaña enfrentamos nuestros miedos”

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026
4

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: el testimonio de Felipe Sosa podría repercutir en los otros imputados

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
2

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
3

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
4

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
5

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Más Noticias
Un grave diagnóstico golpea a la familia de Thiago Medina: pidieron cadena de oración

Un grave diagnóstico golpea a la familia de Thiago Medina: pidieron cadena de oración

Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Tragedia ferroviaria en España: chocaron dos trenes de alta velocidad y hay al menos 30 muertos

Avanza un frente frío en el pais y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este jueves 28 de octubre?

Avanza un frente frío en el pais y hay alerta amarilla: ¿dónde se esperan fuertes tormentas este jueves 28 de octubre?

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Comentarios