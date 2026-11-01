El FBI atribuye a Corea del Norte el robo de 6.300 millones de dólares en Binance

La plataforma de criptomonedas asegura haber bloqueado unos 3.000 millones de dólares en activos afectados y cubrirá las pérdidas con su fondo de protección y recursos propios
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha atribuido a Corea del Norte un ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en el que se habrían sustraído activos virtuales valorados en 6.300 millones de dólares. La agencia estadounidense ha advertido de que los responsables están convirtiendo los fondos robados en otras criptomonedas para dificultar su rastreo y blanquear el dinero.
En un comunicado publicado este sábado, el FBI identificó la operación con el nombre de ‘TraderTraitor’ y señaló que los atacantes están convirtiendo principalmente los activos sustraídos en Ethereum (ETH). Según la agencia, los fondos podrían canalizarse posteriormente a través de servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) y plataformas de intercambio instantáneo, como parte de las siguientes fases del blanqueo.
Binance informó el viernes de un incidente de seguridad cuyo impacto estimó en 6.300 millones de dólares. La compañía aseguró haber bloqueado alrededor de 3.000 millones en activos afectados y suspendió temporalmente los depósitos y las retiradas mientras investigaba las operaciones no autorizadas.
Las primeras pesquisas internas apuntan a que los atacantes pudieron comprometer el ordenador portátil de un ingeniero de operaciones y utilizar el acceso obtenido para entrar en uno de los sistemas de la plataforma y ejecutar retiradas de fondos sin autorización. La empresa no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni la cantidad que podrá recuperar.
Promesa de Binance
La compañía ha asegurado que asumirá las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, y sus propios recursos. Asimismo, ha sostenido que los fondos de sus clientes están seguros, pese al alcance económico del incidente.
El ataque vuelve a situar bajo escrutinio la seguridad de las plataformas de criptomonedas, que gestionan grandes volúmenes de activos digitales y pueden convertirse en objetivos de operaciones de robo y blanqueo. La atribución del FBI apunta a Corea del Norte, país al que las autoridades estadounidenses han vinculado en otras ocasiones con actividades cibernéticas destinadas a obtener recursos financieros.
Binance fue fundada en 2017 por el empresario Changpeng Zhao. Tras las restricciones impuestas ese año por China al comercio de criptomonedas, la compañía trasladó sus operaciones fuera del país y desarrolló una actividad internacional sin una sede central única. (AFP/El Debate)