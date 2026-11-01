El FBI atribuye a Corea del Norte el robo de 6.300 millones de dólares en Binance

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ha atribuido a Corea del Norte un ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en el que se habrían sustraído activos virtuales valorados en 6.300 millones de dólares. La agencia estadounidense ha advertido de que los responsables están convirtiendo los fondos robados en otras criptomonedas para dificultar su rastreo y blanquear el dinero.