Qué es Binance, cómo funciona y por qué es clave en el mercado mundial de criptomonedas

Pero ¿qué es Binance y por qué tiene tanta relevancia en el mundo de las criptomonedas? Fundada en 2017 por Changpeng Zhao, la compañía se convirtió en el exchange más grande del mundo por volumen de operaciones y cantidad de usuarios. Su plataforma permite comprar, vender, intercambiar y almacenar cientos de activos digitales, entre ellos Bitcoin, Ethereum y monedas estables como USDT.