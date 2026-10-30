Qué es Binance, cómo funciona y por qué es clave en el mercado mundial de criptomonedas
El hackeo millonario que investiga Binance puso bajo la lupa a la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Qué servicios ofrece, cómo funciona y por qué su actividad tiene impacto en el mercado financiero digital.
El hackeo que investiga Binance, con pérdidas estimadas en USD 6.300 millones, volvió a poner bajo la lupa a una de las plataformas más importantes del mercado financiero digital. El incidente de seguridad, que obligó a suspender temporalmente los depósitos y retiros, generó preocupación entre los usuarios y reavivó el debate sobre la seguridad de los activos digitales.
Pero ¿qué es Binance y por qué tiene tanta relevancia en el mundo de las criptomonedas? Fundada en 2017 por Changpeng Zhao, la compañía se convirtió en el exchange más grande del mundo por volumen de operaciones y cantidad de usuarios. Su plataforma permite comprar, vender, intercambiar y almacenar cientos de activos digitales, entre ellos Bitcoin, Ethereum y monedas estables como USDT.
Su crecimiento la llevó a convertirse en mucho más que una casa de cambio virtual: actualmente cuenta con un ecosistema de servicios financieros, herramientas de inversión y tecnología blockchain que tiene una influencia significativa en el funcionamiento del mercado cripto.
Qué es Binance y cómo funciona la plataforma de criptomonedas
Binance es un exchange, es decir, una plataforma digital que permite realizar operaciones con criptomonedas. A través de sus servicios, los usuarios pueden adquirir activos digitales, intercambiarlos por otras monedas, venderlos o mantenerlos almacenados en sus cuentas.
Entre las criptomonedas disponibles se encuentran algunas de las más conocidas del mercado, como Bitcoin y Ethereum. También ofrece acceso a monedas estables o stablecoins, como USDT, cuyo valor busca mantener una paridad con el dólar estadounidense.
Uno de los factores que explica su crecimiento es la liquidez que concentra. Al reunir un elevado volumen de operaciones, facilita que compradores y vendedores puedan concretar transacciones de distintos tamaños.
Además, su estructura de comisiones competitivas contribuyó a posicionarla entre las alternativas utilizadas tanto por pequeños inversores como por operadores profesionales.
Por qué Binance es tan importante en el mercado financiero digital
La influencia de Binance no se limita a la compra y venta de criptomonedas. Con el paso de los años, la compañía desarrolló diferentes herramientas y servicios que ampliaron su presencia en el ecosistema financiero digital.
Entre sus principales características se encuentran:
- Mercado P2P: permite realizar operaciones directamente entre usuarios, sin necesidad de utilizar un sistema tradicional de compraventa. Esta modalidad tiene especial presencia en América Latina, donde facilita el intercambio de criptomonedas mediante monedas locales y distintos medios de pago.
- Binance Earn: reúne herramientas que permiten obtener rendimientos mediante determinados productos vinculados con criptomonedas. Las condiciones y los riesgos dependen de cada alternativa.
- BNB Chain: es su infraestructura blockchain, que permite desarrollar aplicaciones descentralizadas y realizar operaciones dentro de su ecosistema.
- BNB: es el activo digital nativo asociado a esta red y al ecosistema de Binance.
Binance y los controles regulatorios: por qué está bajo la mirada de los gobiernos
El crecimiento de Binance también estuvo acompañado por cuestionamientos y un mayor escrutinio de las autoridades financieras de distintos países.
Su expansión internacional y la complejidad de las operaciones con criptomonedas plantearon desafíos regulatorios vinculados con la prevención del lavado de dinero, la protección de los usuarios y el cumplimiento de las normas financieras.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió en Estados Unidos, donde la compañía enfrentó una investigación que derivó en un acuerdo judicial multimillonario en 2023. Changpeng Zhao, fundador de Binance, dejó su cargo de CEO y se declaró culpable de incumplimientos relacionados con las normas contra el lavado de dinero. La empresa también aceptó importantes sanciones económicas.
Desde entonces, la plataforma debió avanzar en cambios internos y medidas de cumplimiento normativo para responder a las exigencias de los organismos de control.