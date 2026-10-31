Liga Tucumana: Atlético Concepción manda en soledad y arde la lucha por la permanencia

La marcha en los grupos D, E y F

En la Zona D, San Fernando conserva la punta con 18 puntos a la espera de completar su encuentro postergado ante Ateneo Parroquial Alderetes. En tanto, Famaillá derrotó 3-1 a San Pablo con tres tantos de Javier Juárez, mientras que Juventud Unida venció 3-2 a Almirante Brown en Tafí Viejo con goles de Carlos Lapetina, Nahuel Alderete y Leandro Haro (Carlos Salazar y José Costilla marcaron para el visitante). Por la Zona E, el líder invicto Concepción FC aguarda su cruce ante Unión Simoca, en una jornada donde Alto Verde empató 1-1 frente a San Ramón (Tovías Ríos y Pablo Pereyra) y Santa Rosa superó 3-2 a Azucarera Argentina con dos anotaciones de William Vivanco y una de Edwin Castro (Diego Albornoz y Juan Carrazana descontaron para el local). En la Zona F, Deportivo Aguilares venció 2-0 a Deportivo Marapa con un gol de Santiago Díaz y otro de Manuel Gerez en contra, sosteniéndose como puntero por delante de Jorge Newbery, que superó 1-0 a domicilio a Social y Deportivo Graneros con un tanto de Benjamín Arroyo.