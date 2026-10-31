Liga Tucumana: Atlético Concepción manda en soledad y arde la lucha por la permanencia

Resumen para apurados
- Atlético Concepción quedó puntero de la Zona C tras golear 5-1 a Cruz Alta en Banda del Río Salí por la fecha 11 del torneo liguista, aprovechando el empate de Garmendia.
- Con doblete de Amaya y aportes de Alanis, Espinoza y Ferreyra, el 'León' sumó 24 puntos en una jornada donde Experimental y Argentinos del Norte también lideraron sus grupos.
- El certamen completará seis duelos pendientes mientras arde la pelea por la permanencia, con Trinidad, Santa Lucía, All Boys y Cruz Alta en riesgo de descender a la Primera B.
Atlético Concepción quedó como único puntero de la Zona C del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol tras vencer 5-1 como local a Cruz Alta en Banda del Río Salí, por la undécima fecha del certamen. El conjunto dirigido por Miguel Amaya resolvió el encuentro a partir de un doblete de Jonatan Amaya y los aportes de Maximiliano Alanis, Facundo Espinoza y Carlos Ferreyra. Con esta victoria, el cuadro bandeño alcanzó las 24 unidades y aprovechó la igualdad 2-2 de Garmendia FC ante Amalia en el interzonal B-C (goles de Ramón Pereyra y Adrián Figueroa) para despegarse en lo más alto del grupo, donde Unión del Norte se mantiene en la tercera colocación.
Victorias de Experimental y Argentinos del Norte
En la Zona A, Sportivo Estación Experimental superó como visitante 3-2 a All Boys con un doblete de Gonzalo Ontivero y un tanto de Kevin Tusa, resultado que le permite sostener el liderazgo con 19 puntos. En el mismo grupo, Central Norte derrotó 1-0 a Villa Mitre con una solitaria anotación de Matías Prado. Por su parte, la Zona B ratificó el dominio de Argentinos del Norte, que superó 2-0 a San Martín en La Ciudadela con goles de Gonzalo Lizárraga y Javier Gómez para alcanzar las 21 unidades. En los restantes partidos del grupo, Sportivo Guzmán superó 5-1 a Atlético Tucumán —descontó Juan Contreras de penal para el conjunto albiceleste—, mientras que San Antonio derrotó 1-0 como visitante a Tucumán Central gracias a un gol de Leonel Valenzuela.
La marcha en los grupos D, E y F
En la Zona D, San Fernando conserva la punta con 18 puntos a la espera de completar su encuentro postergado ante Ateneo Parroquial Alderetes. En tanto, Famaillá derrotó 3-1 a San Pablo con tres tantos de Javier Juárez, mientras que Juventud Unida venció 3-2 a Almirante Brown en Tafí Viejo con goles de Carlos Lapetina, Nahuel Alderete y Leandro Haro (Carlos Salazar y José Costilla marcaron para el visitante). Por la Zona E, el líder invicto Concepción FC aguarda su cruce ante Unión Simoca, en una jornada donde Alto Verde empató 1-1 frente a San Ramón (Tovías Ríos y Pablo Pereyra) y Santa Rosa superó 3-2 a Azucarera Argentina con dos anotaciones de William Vivanco y una de Edwin Castro (Diego Albornoz y Juan Carrazana descontaron para el local). En la Zona F, Deportivo Aguilares venció 2-0 a Deportivo Marapa con un gol de Santiago Díaz y otro de Manuel Gerez en contra, sosteniéndose como puntero por delante de Jorge Newbery, que superó 1-0 a domicilio a Social y Deportivo Graneros con un tanto de Benjamín Arroyo.
La pelea por la permanencia y los partidos postergados
En la parte baja de la tabla general, la disputa por mantener la categoría mantiene comprometidos a cuatro equipos: Sportivo Trinidad (15 puntos), Santa Lucía FC (13), All Boys (8) y Cruz Alta (6) ocupan las últimas ubicaciones que obligarían a disputar un desempate para evitar el descenso a la Primera B. Por su parte, la fecha 11 se completará en los próximos días con seis compromisos reprogramados: este domingo jugarán San Juan frente a Lastenia y San Lorenzo de Delfín Gallo ante Unión del Norte; el lunes se medirán La Providencia contra Ñuñorco y Santa Ana ante Sportivo Trinidad; y el miércoles cerrará la actividad con los cruces entre San Fernando y Ateneo, y Concepción FC frente a Unión Simoca.