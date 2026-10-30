Crisis en la Liga Tucumana: Zamoratte denunció que los dirigentes suspendidos por la AFA siguen actuando

Resumen para apurados
- Darío Zamoratte denunció que la cúpula suspendida de la Liga Tucumana por el Consejo Federal sigue en funciones y le impide asumir la conducción estatutaria de la entidad.
- La AFA suspendió por tres meses al presidente Monteros y otros directivos por anomalías contables, falta de asambleas y presunto desvío de fondos a cuentas personales.
- La parálisis administrativa perjudica la gestión diaria de los clubes afiliados, a la espera de un nuevo fallo del Tribunal de Disciplina que normalice la institución.
La crisis institucional en la Liga Tucumana de Fútbol sumó un nuevo capítulo. Darío Zamoratte, vicepresidente primero de la entidad, difundió un comunicado dirigido a los presidentes de los clubes afiliados y a la opinión pública. Allí aseguró que todavía no pudo hacerse cargo de la conducción, pese a la suspensión que el Consejo Federal de la AFA les aplicó al presidente, al secretario y al tesorero. “Todavía no estoy en funciones en la Liga ni he podido asumir efectivamente su conducción”, escribió.
La sanción la dictó el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior y se publicó en el Boletín Oficial N° 84/26. Alcanzó a Eduardo Monteros, presidente; a Juan de la Cruz Roldán, secretario, y a Ricardo Elías, tesorero, suspendidos por tres meses con efecto inmediato. Según el orden estatutario, Zamoratte debía quedar a cargo durante ese período. Sin embargo, explicó que no tiene autoridad para aplicar sanciones, administrar la institución, disponer pagos ni tomar decisiones en nombre de la Liga.
En el comunicado, Zamoratte apuntó contra los dirigentes sancionados. Sostuvo que el presidente y el tesorero “continúan realizando o impulsando actuaciones vinculadas al funcionamiento de la institución”. También cuestionó una presentación ante Personería Jurídica que busca dar de baja a Roldán como secretario y poner en su lugar a Walter Sánchez. “Estas actuaciones generan más incertidumbre y profundizan el conflicto institucional”, advirtió.
El origen del conflicto
El Tribunal de Disciplina resolvió la suspensión a mediados de octubre, a partir de denuncias de dirigentes de clubes que elevó el Consejo Federal. Entre otros puntos, se les reprochó que no hicieron la Asamblea General Ordinaria para tratar el balance 2025 y que no hay un Tribunal de Cuentas con mandato vigente. También se les cuestionaron cobros a los clubes por seguros sin documentación suficiente y el presunto manejo de fondos de la Liga a través de cuentas bancarias personales. Los dirigentes rechazaron las acusaciones, pero el tribunal consideró que no aportaron pruebas.
El conflicto también llegó a la Dirección de Personas Jurídicas por otra vía. Roldán, uno de los suspendidos, denunció ante ese organismo que no reconoce la firma que se le atribuye en trámites ante el Consejo Federal. También afirmó que su firma en actas del 16 de octubre se obtuvo mediante “coacción moral”. En esa presentación advirtió, además, que se buscaba apartar a Zamoratte e imponer a Sánchez.
Zamoratte señaló que espera que el Tribunal de Disciplina se expida sobre las presentaciones, y les pidió a los clubes actuar con “responsabilidad, prudencia y respeto institucional”. “Esta disputa perjudica al fútbol tucumano, genera preocupación entre los clubes y dificulta el trabajo cotidiano de quienes sostienen la actividad”, remarcó. “Seguiré reclamando que se cumpla la sanción y que el Tribunal de Disciplina se expida con la mayor claridad posible”, cerró.