Crisis en la Liga Tucumana: Zamoratte denunció que los dirigentes suspendidos por la AFA siguen actuando

El origen del conflicto

El Tribunal de Disciplina resolvió la suspensión a mediados de octubre, a partir de denuncias de dirigentes de clubes que elevó el Consejo Federal. Entre otros puntos, se les reprochó que no hicieron la Asamblea General Ordinaria para tratar el balance 2025 y que no hay un Tribunal de Cuentas con mandato vigente. También se les cuestionaron cobros a los clubes por seguros sin documentación suficiente y el presunto manejo de fondos de la Liga a través de cuentas bancarias personales. Los dirigentes rechazaron las acusaciones, pero el tribunal consideró que no aportaron pruebas.