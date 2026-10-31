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GP de México de F1, EN VIVO: Colapinto busca mejorar en la última práctica antes de la clasificación

GP de México de F1, EN VIVO: Colapinto busca mejorar en la última práctica antes de la clasificación
Imagen: La Nación/Darko Bandic - AP

El piloto argentino terminó 16° en la segunda práctica libre del viernes y buscará mejorar su rendimiento este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La tercera sesión comenzará a las 14.30 y la clasificación será desde las 18. Seguí el minuto a minuto, los tiempos y todas las novedades de la Fórmula 1.

Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto cerró el viernes con un 16° puesto en la segunda práctica libre del GP de México, a 1,305 segundos de Charles Leclerc, el más rápido de la jornada. En diálogo con ESPN Argentina, el piloto de Alpine reconoció que todavía necesita mejorar algunos aspectos de su rendimiento. "No tan mal. Creo que hay mucho por mejorar", aseguró.

El argentino identificó uno de sus principales problemas en el sector del estadio. "Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí", explicó. Sin embargo, destacó las sensaciones positivas en las tandas largas: "Creo que el long run iba bien". Este sábado buscará aprovechar la última práctica para ajustar el auto antes de la clasificación. 

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