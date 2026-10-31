DeportesFútbol

“De por vida”: “Dibu” Martínez no se operó a tiempo y perdió el control de su dedo

Aunque sufrió una fractura de mandíbula, seguida de desmayo y operación, el arquero asegura que sufrió más dolor por la fisura en su dedo.

El arquero de la Selección no podrá recuperar el movimiento en su dedo fracturado en mayo.
El arquero de la Selección no podrá recuperar el movimiento en su dedo fracturado en mayo. Foto: Los Edul
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez reveló en una entrevista que perdió la movilidad de un dedo de forma permanente por no operarse a tiempo para disputar el Mundial con la Selección argentina.
  • El arquero sufrió la fractura del anular derecho en mayo previo a una final europea y atajó con férula plástica y guante adaptado para evitar seis semanas de recuperación médica.
  • La secuela será de por vida y limita el cierre de su puño, marcando el costo físico que asumió el guardameta para asegurar su titularidad y continuidad en la alta competencia.
Resumen generado con IA

Todo el mundo supo que Emiliano “Dibu” Martínez estaba atajando con un dedo fracturado en los partidos del Mundial 2026. Luego de la final de la Europa League, el arquero de la Selección argentina quedó con un dedo severamente comprometido que requería una intervención quirúrgica. Pero, si se operaba, no llegaba al Mundial. Entonces “Dibu” eligió priorizar su participación en la Copa del Mundo.

Balón de Oro 2026: Dibu Martínez terminó quinto en el Trofeo Yashin

Balón de Oro 2026: Dibu Martínez terminó quinto en el Trofeo Yashin

Esta semana, Gastón Edul tuvo una entrevista con el portero de la Selección y se percató de un interesante detalle: la diferencia de capacidad entre las manos de “Dibu”. En un video que compartió en sus redes sociales, Edul le pidió a Martínez que mostrara para la cámara su incapacidad de movimiento con el anular de la mano derecha.

“Dibu” Martínez habló de su dedo fracturado

El 20 de mayo, en la previa de la final de la UEFA Europa League, “Dibu” Martínez se fracturó un dedo en el calentamiento. Pero jugó igual. “Después de ganar, me dolía mucho y me mostraron una placa donde estaba por la mitad. Lloré pensando que no llegaba al Mundial, creí que estaba afuera”, contó el arquero.

Pero, si se operaba, debía pasar seis semanas en reposo y faltaban solo tres para el inicio del Mundial 2026. “Scaloni me mandó un mensaje de que me iba a bancar, llegara o no. Decidimos no operarme y jugué con un yeso de plástico arriba del dedo todo vendado y me hicieron un guante especial”, detalló en una entrevista con “Los Edul”.

El Dibu Martínez publicó una foto desde el hospital y dejó un mensaje tras la operación

El Dibu Martínez publicó una foto desde el hospital y dejó un mensaje tras la operación

Los primeros dos partidos jugó con toda la protección posible en el Mundial. Pero, si el dedo volvía a desplazarse, podía perderse el resto del campeonato. “Yo sentía cuatro dedos, me quedó así, zafado”, declaró el arquero. También mostró a la cámara la limitación que tiene en los movimientos de su dedo anular derecho, que no puede llegar a apretar por completo con el puño cerrado. “Me quedó. Me va a quedar de por vida”, se sinceró.

La operación de mandíbula de “Dibu” Martínez

Pese a que hace cinco meses sabe que debe operarse del dedo, todavía no lo hizo. La operación que no pudo aplazar fue la que le hicieron hace apenas unas semanas a causa de una fractura en la mandíbula producida en un choque contra el defensor Jarred Branthwaite del Everton. “Del 1 al 10, el dedo me condicionó un 10. La mandíbula es un 1 de dolor comparado con lo que pasé con la mano. Lloraba porque tenía el dedo como una morcilla”, dijo en la entrevista.

Alarma en la Selección: "Dibu" Martínez sufrió una fractura en un dedo y peligra su participación en los amistosos previos al Mundial

Alarma en la Selección: Dibu Martínez sufrió una fractura en un dedo y peligra su participación en los amistosos previos al Mundial

Sobre el choque con el otro futbolista, “Dibu” no recuerda demasiado. “Lo único que me acuerdo fue la falta que hizo Caicedo porque después ya no me acuerdo de salir, el golpe o la salida del estadio”, reveló. Al arquero le pusieron una placa con cuatro tornillos y, según contó, le sujetaron tres dientes. “Ahora no puedo comer nada, todo papilla como un bebé”, relató.

“Los doctores me apretaron todo porque no sabían si estaba la cabeza suelta, no sabían si era la nuca o la cabeza. Como me sangraba mucho la boca, no sabían qué era. Quería terminar mi carrera sin una cirugía (...), al final tuve dos en dos meses, pero es fútbol”, cerró.

Temas Selección Argentina de fútbolDibu MartínezEmiliano “Dibu” Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales
1

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
2

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027
3

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán
4

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro
5

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro

Ranking notas premium
Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
1

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales
2

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
3

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
4

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
5

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

Más Noticias
31 de octubre: qué almas regresan a la Tierra antes del Día de Muertos y por qué es una fecha especial

31 de octubre: qué almas regresan a la Tierra antes del Día de Muertos y por qué es una fecha especial

El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Comentarios