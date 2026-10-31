“De por vida”: “Dibu” Martínez no se operó a tiempo y perdió el control de su dedo

La operación de mandíbula de “Dibu” Martínez

Pese a que hace cinco meses sabe que debe operarse del dedo, todavía no lo hizo. La operación que no pudo aplazar fue la que le hicieron hace apenas unas semanas a causa de una fractura en la mandíbula producida en un choque contra el defensor Jarred Branthwaite del Everton. “Del 1 al 10, el dedo me condicionó un 10. La mandíbula es un 1 de dolor comparado con lo que pasé con la mano. Lloraba porque tenía el dedo como una morcilla”, dijo en la entrevista.