“De por vida”: “Dibu” Martínez no se operó a tiempo y perdió el control de su dedo

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez reveló en una entrevista que perdió la movilidad de un dedo de forma permanente por no operarse a tiempo para disputar el Mundial con la Selección argentina.
- El arquero sufrió la fractura del anular derecho en mayo previo a una final europea y atajó con férula plástica y guante adaptado para evitar seis semanas de recuperación médica.
- La secuela será de por vida y limita el cierre de su puño, marcando el costo físico que asumió el guardameta para asegurar su titularidad y continuidad en la alta competencia.
Todo el mundo supo que Emiliano “Dibu” Martínez estaba atajando con un dedo fracturado en los partidos del Mundial 2026. Luego de la final de la Europa League, el arquero de la Selección argentina quedó con un dedo severamente comprometido que requería una intervención quirúrgica. Pero, si se operaba, no llegaba al Mundial. Entonces “Dibu” eligió priorizar su participación en la Copa del Mundo.
Esta semana, Gastón Edul tuvo una entrevista con el portero de la Selección y se percató de un interesante detalle: la diferencia de capacidad entre las manos de “Dibu”. En un video que compartió en sus redes sociales, Edul le pidió a Martínez que mostrara para la cámara su incapacidad de movimiento con el anular de la mano derecha.
“Dibu” Martínez habló de su dedo fracturado
El 20 de mayo, en la previa de la final de la UEFA Europa League, “Dibu” Martínez se fracturó un dedo en el calentamiento. Pero jugó igual. “Después de ganar, me dolía mucho y me mostraron una placa donde estaba por la mitad. Lloré pensando que no llegaba al Mundial, creí que estaba afuera”, contó el arquero.
Pero, si se operaba, debía pasar seis semanas en reposo y faltaban solo tres para el inicio del Mundial 2026. “Scaloni me mandó un mensaje de que me iba a bancar, llegara o no. Decidimos no operarme y jugué con un yeso de plástico arriba del dedo todo vendado y me hicieron un guante especial”, detalló en una entrevista con “Los Edul”.
Los primeros dos partidos jugó con toda la protección posible en el Mundial. Pero, si el dedo volvía a desplazarse, podía perderse el resto del campeonato. “Yo sentía cuatro dedos, me quedó así, zafado”, declaró el arquero. También mostró a la cámara la limitación que tiene en los movimientos de su dedo anular derecho, que no puede llegar a apretar por completo con el puño cerrado. “Me quedó. Me va a quedar de por vida”, se sinceró.
La operación de mandíbula de “Dibu” Martínez
Pese a que hace cinco meses sabe que debe operarse del dedo, todavía no lo hizo. La operación que no pudo aplazar fue la que le hicieron hace apenas unas semanas a causa de una fractura en la mandíbula producida en un choque contra el defensor Jarred Branthwaite del Everton. “Del 1 al 10, el dedo me condicionó un 10. La mandíbula es un 1 de dolor comparado con lo que pasé con la mano. Lloraba porque tenía el dedo como una morcilla”, dijo en la entrevista.
Sobre el choque con el otro futbolista, “Dibu” no recuerda demasiado. “Lo único que me acuerdo fue la falta que hizo Caicedo porque después ya no me acuerdo de salir, el golpe o la salida del estadio”, reveló. Al arquero le pusieron una placa con cuatro tornillos y, según contó, le sujetaron tres dientes. “Ahora no puedo comer nada, todo papilla como un bebé”, relató.
“Los doctores me apretaron todo porque no sabían si estaba la cabeza suelta, no sabían si era la nuca o la cabeza. Como me sangraba mucho la boca, no sabían qué era. Quería terminar mi carrera sin una cirugía (...), al final tuve dos en dos meses, pero es fútbol”, cerró.