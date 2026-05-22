DeportesFútbol

Alarma en la Selección: "Dibu" Martínez sufrió una fractura en un dedo y peligra su participación en los amistosos previos al Mundial

El arquero del Aston Villa sufrió una pequeña lesión ósea en la mano derecha durante la entrada en calor de la final europea.

DOLOR. Emiliano Martínez se sostiene su dedo anular tras sufrir un golpe en el calentamiento previo a la final de la Europa League con Aston Villa.
DOLOR. Emiliano Martínez se sostiene su dedo anular tras sufrir un golpe en el calentamiento previo a la final de la Europa League con Aston Villa.
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez sufrió una fractura en la mano derecha durante la final europea con Aston Villa, comprometiendo su presencia en los próximos amistosos de Argentina.
  • La lesión ocurrió en el calentamiento previo a consagrarse campeón. Los estudios médicos confirmaron una pequeña lesión que demandará 20 días de rehabilitación sin cirugía.
  • El arquero se perderá los amistosos ante Honduras e Islandia, pero el cuerpo técnico confía en que llegará en óptimas condiciones para el debut mundialista del 16 de junio.
Resumen generado con IA

Una mezcla de gloria y preocupación sacudió las últimas horas de la selección argentina. Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los máximos baluartes del equipo conducido por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa tras golear 3-0 al Friburgo. Sin embargo, la gran noticia posterior al partido giró en torno a su estado físico: el marplatense sufrió una lesión ósea en su mano.

El propio arquero encendió las alarmas al revelar el incidente inmediatamente después de alzar el trofeo continental. "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", confesó con su habitual templanza en una entrevista televisiva con ESPN, luego de haber completado los 90 minutos del encuentro pese al dolor.

El parte médico y los plazos de cara al Mundial 2026

Los estudios médicos de control arrojaron que el arquero padece una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha. Afortunadamente para el cuerpo técnico de la Selección, los resultados confirmaron que no necesitará ser sometido a una intervención quirúrgica, según informó el medio deportivo TyC Sports.

El tiempo estimado de rehabilitación será de 20 días. Con este panorama, los plazos juegan a favor de su presencia en la cita mundialista, aunque obligarán a modificar la planificación de los días previos en la concentración argentina.

El cronograma de la Selección: amistosos y debut mundialista

Debido a las tres semanas de recuperación que tiene por delante, el marplatense quedó prácticamente descartado para los dos partidos preparatorios que el combinado nacional disputará en suelo estadounidense a comienzos de junio.

De esta manera, el arco de la "Albiceleste" tendrá una variante obligada para los siguientes compromisos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas; y el 9 de junio contra Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El estreno oficial en el Grupo J

El gran objetivo del búnker argentino es cuidar al arquero para que sume entrenamientos con normalidad de cara al estreno en el torneo, en el que Argentina iniciará la defensa de la corona obtenida en Qatar.

El debut de la Selección el Mundial está pautado para el martes 16 de junio frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas. El camino se completará en los días posteriores con los cruces frente a Austria y Jordania. Si la evolución marcha según lo previsto, "Dibu" estará defendiendo los tres palos en el estreno formal

Temas Selección Argentina de fútbolMéxicoCanadáLionel ScaloniEstados UnidosQatarDibu MartínezMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio
1

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán
2

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?
3

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
4

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá
5

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Ranking notas premium
Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
1

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
2

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

La contradicción populista de Milei
4

La contradicción populista de Milei

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
5

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Más Noticias
Manchester City anunció la salida de Pep Guardiola: quién podría reemplazarlo

Manchester City anunció la salida de Pep Guardiola: quién podría reemplazarlo

Problema para Colapinto: qué pasó en Alpine que condiciona el GP de Canadá

Problema para Colapinto: qué pasó en Alpine que condiciona el GP de Canadá

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

Comentarios