Alarma en la Selección: "Dibu" Martínez sufrió una fractura en un dedo y peligra su participación en los amistosos previos al Mundial

Una mezcla de gloria y preocupación sacudió las últimas horas de la selección argentina. Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los máximos baluartes del equipo conducido por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa tras golear 3-0 al Friburgo. Sin embargo, la gran noticia posterior al partido giró en torno a su estado físico: el marplatense sufrió una lesión ósea en su mano.