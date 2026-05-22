Alarma en la Selección: "Dibu" Martínez sufrió una fractura en un dedo y peligra su participación en los amistosos previos al Mundial

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez sufrió una fractura en la mano derecha durante la final europea con Aston Villa, comprometiendo su presencia en los próximos amistosos de Argentina.
- La lesión ocurrió en el calentamiento previo a consagrarse campeón. Los estudios médicos confirmaron una pequeña lesión que demandará 20 días de rehabilitación sin cirugía.
- El arquero se perderá los amistosos ante Honduras e Islandia, pero el cuerpo técnico confía en que llegará en óptimas condiciones para el debut mundialista del 16 de junio.
Una mezcla de gloria y preocupación sacudió las últimas horas de la selección argentina. Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los máximos baluartes del equipo conducido por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa tras golear 3-0 al Friburgo. Sin embargo, la gran noticia posterior al partido giró en torno a su estado físico: el marplatense sufrió una lesión ósea en su mano.
El propio arquero encendió las alarmas al revelar el incidente inmediatamente después de alzar el trofeo continental. "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", confesó con su habitual templanza en una entrevista televisiva con ESPN, luego de haber completado los 90 minutos del encuentro pese al dolor.
El parte médico y los plazos de cara al Mundial 2026
Los estudios médicos de control arrojaron que el arquero padece una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha. Afortunadamente para el cuerpo técnico de la Selección, los resultados confirmaron que no necesitará ser sometido a una intervención quirúrgica, según informó el medio deportivo TyC Sports.
El tiempo estimado de rehabilitación será de 20 días. Con este panorama, los plazos juegan a favor de su presencia en la cita mundialista, aunque obligarán a modificar la planificación de los días previos en la concentración argentina.
El cronograma de la Selección: amistosos y debut mundialista
Debido a las tres semanas de recuperación que tiene por delante, el marplatense quedó prácticamente descartado para los dos partidos preparatorios que el combinado nacional disputará en suelo estadounidense a comienzos de junio.
De esta manera, el arco de la "Albiceleste" tendrá una variante obligada para los siguientes compromisos amistosos: el 6 de junio frente a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas; y el 9 de junio contra Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.
El estreno oficial en el Grupo J
El gran objetivo del búnker argentino es cuidar al arquero para que sume entrenamientos con normalidad de cara al estreno en el torneo, en el que Argentina iniciará la defensa de la corona obtenida en Qatar.
El debut de la Selección el Mundial está pautado para el martes 16 de junio frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas. El camino se completará en los días posteriores con los cruces frente a Austria y Jordania. Si la evolución marcha según lo previsto, "Dibu" estará defendiendo los tres palos en el estreno formal