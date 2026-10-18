El Dibu Martínez publicó una foto desde el hospital y dejó un mensaje tras la operación

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez fue operado con éxito tras sufrir una fractura de maxilar durante el partido de Premier League en Inglaterra y llevó tranquilidad desde el hospital.
- La lesión ocurrió por un choque de cabezas con Jarrad Branthwaite frente a Everton, lo que obligó a retirarlo en camilla con oxígeno antes de someterse a cirugía.
- El arquero estimó su regreso en semanas, aunque se prevé mes y medio de baja, lo que genera atención en el club inglés y en la Selección argentina.
Emiliano “Dibu” Martínez compartió una foto desde el hospital después de ser operado por la fractura de maxilar que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. El arquero argentino acompañó la imagen con un mensaje en el que llevó tranquilidad sobre su estado de salud y anticipó cuándo espera volver a las canchas.
“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya”, escribió el campeón del mundo en una historia de Instagram.
En la fotografía, el arquero de la Selección argentina aparece recostado en una camilla, con una inflamación visible en la zona afectada y tres dedos levantados en una de sus manos. La publicación llegó después de la preocupación que generó el fuerte impacto durante el encuentro y de que debiera abandonar el campo de juego en camilla.
La foto que publicó el Dibu Martínez tras la operación
La imagen que difundió Martínez permitió conocer cómo atraviesa las primeras horas de recuperación después de la intervención quirúrgica. Con su mensaje, el arquero agradeció las muestras de apoyo que recibió y transmitió optimismo respecto de su regreso a la actividad.
El futbolista también hizo referencia al resultado del partido frente a Everton, en el que el Chelsea consiguió una victoria con el arco en cero. Su comentario sobre el triunfo acompañó la información sobre su estado de salud y su expectativa de volver a jugar en las próximas semanas.
Cómo se lesionó el Dibu Martínez en la Premier League
El episodio ocurrió durante la visita del Chelsea a Everton, cuando Martínez protagonizó un choque de cabezas con el defensor rival Jarrad Branthwaite. Tras el impacto, el arquero quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica durante aproximadamente ocho minutos.
Finalmente, fue retirado del Hill Dickinson Stadium en una camilla, inmovilizado y con suministro de oxígeno, antes de ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada.
Como consecuencia del golpe, el arquero sufrió una fractura de maxilar que requirió una intervención quirúrgica. La gravedad de la situación y las circunstancias en las que abandonó el campo de juego generaron preocupación entre los hinchas argentinos y los seguidores del club inglés.
Cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas el Dibu Martínez
Aunque Martínez expresó su expectativa de regresar en unas semanas, todavía debe completar el proceso de recuperación después de la cirugía. Según informó TyC Sports, el arquero podría permanecer alrededor de un mes y medio fuera de las canchas. Sin embargo, el plazo definitivo dependerá de su evolución y de las indicaciones del equipo médico.
La lesión también genera atención en la Selección argentina, ya que su disponibilidad para los próximos compromisos internacionales estará sujeta a cómo avance la recuperación.
Por el momento, el mensaje publicado por el Dibu Martínez permitió llevar tranquilidad después del fuerte golpe y confirmó que la operación se desarrolló con éxito, mientras el arquero se prepara para atravesar las próximas etapas de su recuperación.