Balón de Oro 2026: Dibu Martínez terminó quinto en el Trofeo Yashin

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez finalizó quinto en el Trofeo Yashin 2026 de France Football en Londres, distinción que obtuvo el español Unai Simón tras consagrarse campeón mundial.
- El arquero argentino, ganador del galardón en 2023 y 2024, quedó esta vez detrás de Simón, David Raya, Thibaut Courtois y Matvey Safonov en la votación especializada.
- Pese a no lograr el tricampeonato, Martínez consolida su vigencia en la élite del fútbol internacional al mantenerse entre los cinco mejores porteros del planeta.
Emiliano “Dibu” Martínez terminó en el quinto puesto de la clasificación del Trofeo Yashin 2026, el reconocimiento que entrega la revista France Football al mejor arquero del mundo. El argentino no pudo repetir las consagraciones de 2023 y 2024, mientras que el español Unai Simón se quedó con el primer lugar durante la ceremonia del Balón de Oro celebrada en Londres.
El arquero del Aston Villa y de la Selección argentina quedó por detrás de cuatro futbolistas europeos. Simón encabezó la clasificación, seguido por David Raya, del Arsenal; Thibaut Courtois, del Real Madrid; y Matvey Safonov, del Paris Saint-Germain.
Martínez completó los cinco primeros lugares y volvió a integrar el grupo de los arqueros más destacados del fútbol internacional. Sin embargo, esta vez quedó lejos de la primera posición que había conseguido en dos oportunidades.