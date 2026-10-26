Balón de Oro 2026: Dibu Martínez terminó quinto en el Trofeo Yashin

Emiliano “Dibu” Martínez terminó en el quinto puesto de la clasificación del Trofeo Yashin 2026, el reconocimiento que entrega la revista France Football al mejor arquero del mundo. El argentino no pudo repetir las consagraciones de 2023 y 2024, mientras que el español Unai Simón se quedó con el primer lugar durante la ceremonia del Balón de Oro celebrada en Londres.