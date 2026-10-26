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Balón de Oro 2026: Dibu Martínez terminó quinto en el Trofeo Yashin

El arquero de la Selección quedó entre los cinco mejores del mundo, pero no pudo conquistar su tercera distinción. El español se llevó el premio después de consagrarse campeón del Mundial 2026.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección.
Emiliano Martínez, arquero de la Selección.
Por Redacción Deportes Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez finalizó quinto en el Trofeo Yashin 2026 de France Football en Londres, distinción que obtuvo el español Unai Simón tras consagrarse campeón mundial.
  • El arquero argentino, ganador del galardón en 2023 y 2024, quedó esta vez detrás de Simón, David Raya, Thibaut Courtois y Matvey Safonov en la votación especializada.
  • Pese a no lograr el tricampeonato, Martínez consolida su vigencia en la élite del fútbol internacional al mantenerse entre los cinco mejores porteros del planeta.
Resumen generado con IA

Emiliano “Dibu” Martínez terminó en el quinto puesto de la clasificación del Trofeo Yashin 2026, el reconocimiento que entrega la revista France Football al mejor arquero del mundo. El argentino no pudo repetir las consagraciones de 2023 y 2024, mientras que el español Unai Simón se quedó con el primer lugar durante la ceremonia del Balón de Oro celebrada en Londres.

El arquero del Aston Villa y de la Selección argentina quedó por detrás de cuatro futbolistas europeos. Simón encabezó la clasificación, seguido por David Raya, del Arsenal; Thibaut Courtois, del Real Madrid; y Matvey Safonov, del Paris Saint-Germain.

Martínez completó los cinco primeros lugares y volvió a integrar el grupo de los arqueros más destacados del fútbol internacional. Sin embargo, esta vez quedó lejos de la primera posición que había conseguido en dos oportunidades.

Cómo quedó la clasificación del Trofeo Yashin 2026

  • Unai Simón (España).
  • David Raya (España).
  • Thibaut Courtois (Bélgica).
  • Matvey Safonov (Rusia).
  • Emiliano Martínez (Argentina).
  • Vózinha (Cabo Verde).
  • Joan García (España).
  • Yassine Bounou (Marruecos).
  • Édouard Mendy (Senegal).
  • Gregor Kobel (Suiza).

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