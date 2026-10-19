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Alarma en la Selección: cuánto tiempo estará afuera “Dibu” Martínez y quién lo reemplazará

Fue operado con éxito en Londres y las primeras estimaciones hablan de un mes y medio de recuperación. Podría volver a principios de diciembre.

BAJA SENSIBLE. Emiliano “Dibu” Martínez se perderá los amistosos de la Selección ante Uruguay y Costa Rica por una fractura en el maxilar.
BAJA SENSIBLE. Emiliano “Dibu” Martínez se perderá los amistosos de la Selección ante Uruguay y Costa Rica por una fractura en el maxilar.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez fue operado en Londres tras fracturarse el maxilar en la Premier League y se perderá la fecha FIFA de noviembre con la Selección argentina.
  • El arquero chocó cabezas con Jarrad Branthwaite en Chelsea-Everton y fue operado de urgencia. Su recuperación demandará entre cuatro y seis semanas de consolidación ósea.
  • Dibu volvería en diciembre con máscara protectora. En tanto, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso asoman para defender el arco albiceleste ante Uruguay y Costa Rica.
Resumen generado con IA

La selección argentina sufrió una baja de peso para la última fecha FIFA del año. Emiliano “Dibu” Martínez se fracturó el maxilar tras un fuerte choque de cabezas con Jarrad Branthwaite en el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League, y se perderá los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

El arquero marplatense fue retirado del campo en camilla, con un cuello ortopédico y asistencia de oxígeno, y luego fue operado de urgencia en Londres. Según informó Chelsea, la intervención se realizó con éxito.

Las primeras estimaciones médicas para este tipo de cirugías ubican la recuperación entre cuatro y seis semanas. El hueso necesita un período estricto de consolidación, al que se suma el tiempo que le demandará volver a alimentarse con normalidad y recuperar masa muscular.

Mensaje de tranquilidad

Desde la clínica, el propio arquero llevó calma a través de sus redes sociales. “En unas semanas volvemos”, escribió. De todos modos, en Chelsea no piensan acelerar los plazos: volver a jugar sin que el hueso esté completamente soldado implicaría un riesgo innecesario ante un nuevo golpe.

Si la evolución es favorable, se prevé que el “Dibu” pueda reaparecer a principios de diciembre, probablemente con una máscara protectora de fibra de carbono hecha a medida, como la que adoptó el nigeriano Victor Osimhen tras una lesión facial. Mientras tanto, Chelsea apelará a su arquero suplente, Mike Penders.

En la Selección, su ausencia abre una puerta para otros arqueros. Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso aparecen como los principales candidatos a ocupar el arco ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y ante Costa Rica, el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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