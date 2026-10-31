Ritual para las últimas horas del 31 de octubre: por qué recomiendan poner una hoja de laurel bajo un plato blanco
Una tradición popular propone combinar dos elementos cotidianos durante las últimas horas del 31 de octubre para recibir noviembre con nuevas energías. Qué simbolizan el laurel y el plato blanco, cómo realizar el ritual y qué intención busca representar.
Resumen para apurados
- Creencias populares proponen a las familias colocar laurel bajo un plato blanco en casa la noche del 31 de octubre para atraer abundancia y renovar energías hacia noviembre.
- Se cubre una hoja seca con el plato toda la noche mientras se proyectan metas. El laurel remite al éxito grecorromano y el blanco representa la paz y los nuevos comienzos.
- Sin base científica, la práctica persiste como un rito simbólico y cultural para reflexionar sobre metas económicas y personales ante el comienzo de un nuevo mes.
El último día de octubre es, para muchas personas, una oportunidad para cerrar una etapa, revisar los objetivos pendientes y prepararse para comenzar un nuevo mes con energías renovadas. En ese contexto, las tradiciones populares proponen distintos rituales vinculados con la prosperidad, la estabilidad económica y la apertura de nuevas oportunidades.
Uno de los más sencillos se realiza durante las últimas horas del 31 de octubre y requiere solamente dos elementos que suelen estar presentes en cualquier hogar: una hoja de laurel y un plato blanco. Según esta creencia, la combinación de ambos objetos representa la abundancia, la tranquilidad y la posibilidad de dejar atrás las dificultades para recibir noviembre con nuevas intenciones.
Para qué sirve el ritual del laurel y el plato blanco del 31 de octubre
El significado de esta práctica se relaciona con el simbolismo atribuido a sus dos protagonistas. Desde la antigüedad grecorromana, el laurel estuvo asociado con la victoria, el reconocimiento y el éxito. Sus hojas se utilizaban para confeccionar coronas que distinguían a poetas, deportistas y emperadores.
Con el paso del tiempo, esta planta aromática también quedó vinculada, dentro de distintas creencias populares, con la prosperidad y la abundancia económica.
El plato blanco, por su parte, representa la paz, la claridad y la renovación. Dentro de la simbología de los colores, el blanco suele asociarse con los nuevos comienzos y la posibilidad de iniciar un ciclo sin las cargas acumuladas anteriormente.
La combinación de ambos elementos da origen a un ritual doméstico que busca expresar deseos relacionados con el trabajo, la economía y el bienestar familiar para el mes que comienza.
Cómo hacer el ritual con laurel y un plato blanco paso a paso
La práctica se realiza durante las últimas horas del 31 de octubre y no requiere preparativos complejos. Para llevarla adelante, se necesitan dos elementos:
- Una hoja de laurel seca, entera y sin roturas.
- Un plato o recipiente de color blanco, limpio y completamente seco.
Durante ese momento, quienes practican este ritual suelen concentrarse en proyectos laborales, mejoras económicas, la posibilidad de resolver deudas o alcanzar una mayor estabilidad familiar.
La intención es comenzar el nuevo mes con objetivos claros y una disposición favorable hacia los cambios que se esperan.
Cuánto tiempo hay que dejar el laurel debajo del plato
Según esta tradición, la hoja debe permanecer cubierta por el plato blanco durante toda la noche del 31 de octubre.
Una vez transcurrido ese período, se retira el laurel y se desecha de manera habitual. No es necesario conservarlo durante noviembre ni realizar otros procedimientos para completar el ritual.
Aunque estas prácticas forman parte de distintas costumbres populares relacionadas con la prosperidad, es importante aclarar que tienen un valor simbólico y cultural. No existe evidencia científica que demuestre que colocar una hoja de laurel debajo de un plato blanco pueda modificar la situación económica, atraer dinero o resolver deudas.
Su significado está relacionado, principalmente, con la posibilidad de dedicar un momento a reflexionar sobre los objetivos personales y comenzar noviembre con nuevas expectativas.