Ritual para las últimas horas del 31 de octubre: por qué recomiendan poner una hoja de laurel bajo un plato blanco

Uno de los más sencillos se realiza durante las últimas horas del 31 de octubre y requiere solamente dos elementos que suelen estar presentes en cualquier hogar: una hoja de laurel y un plato blanco. Según esta creencia, la combinación de ambos objetos representa la abundancia, la tranquilidad y la posibilidad de dejar atrás las dificultades para recibir noviembre con nuevas intenciones.