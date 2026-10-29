Feng Shui: qué especia poner detrás de la puerta de entrada para atraer la abundancia en noviembre

Con la llegada de noviembre, hay un ritual sencillo que gana protagonismo entre quienes buscan renovar la energía del hogar y atraer la prosperidad. Según en Feng Shui, la propuesta consiste en colocar un elemento cotidiano detrás de la puerta principal, con la intención de abrirle paso a nuevas oportunidades y comenzar el mes con objetivos claros.