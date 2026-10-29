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Feng Shui: qué especia poner detrás de la puerta de entrada para atraer la abundancia en noviembre

Antes de realizar este ritual es clave hacer una limpieza general de todo el hogar, es decir retirar papeles, objetos acumulados y cualquier elemento que dificulte el paso.

El elemento que tenés que colocar detrás de la puerta para recibir noviembre con abundancia
El elemento que tenés que colocar detrás de la puerta para recibir noviembre con abundancia Mdz On line
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Seguidores del Feng Shui recomiendan poner canela en la puerta de entrada en noviembre para atraer abundancia y renovar la energía del hogar de cara al nuevo mes.
  • El ritual requiere limpiar el acceso y envolver una rama de canela en papel aluminio, aprovechando el ingreso principal como símbolo de conexión energética.
  • Sin sustento científico, la práctica se proyecta como un recordatorio para ordenar metas financieras y renovar espacios domésticos antes de fin de año.
Resumen generado con IA

Con la llegada de noviembre, hay un ritual sencillo que gana protagonismo entre quienes buscan renovar la energía del hogar y atraer la prosperidad. Según en Feng Shui, la propuesta consiste en colocar un elemento cotidiano detrás de la puerta principal, con la intención de abrirle paso a nuevas oportunidades y comenzar el mes con objetivos claros.

Feng Shui: dónde poner un vaso con agua y sal para atraer abundancia en noviembre

Feng Shui: dónde poner un vaso con agua y sal para atraer abundancia en noviembre

Se trata de una ramita de canela envuelta en papel aluminio, una práctica inspirada en creencias vinculadas con el Feng Shui. Aunque no existen evidencias científicas de que este gesto genere cambios económicos, puede funcionar como un símbolo para enfocarse en las metas personales y organizar los espacios antes de iniciar una nueva etapa.

Cómo hacer el ritual de la canela para atraer la prosperidad en noviembre

Para realizar este ritual se necesitan pocos elementos: una ramita de canela seca y en buen estado y un trozo de papel aluminio que permita envolverla por completo.

El procedimiento comienza con la limpieza de la entrada de la casa. Es importante retirar papeles, objetos acumulados y cualquier elemento que dificulte el paso. Después, hay que envolver la canela en el papel aluminio y colocar el pequeño paquete en un recipiente o sobre un mueble detrás de la puerta principal.

La ubicación debe elegirse con cuidado para que el objeto no interfiera con la apertura de la puerta ni obstaculice la circulación. Por último, la práctica propone establecer una intención concreta para noviembre. Puede ser ahorrar dinero, mejorar la organización financiera, avanzar en un proyecto o trabajar para alcanzar una meta personal.

Por qué el Feng Shui le da importancia a la puerta de entrada

Dentro de la filosofía del Feng Shui, la puerta principal representa el punto de conexión entre el exterior y el interior de la vivienda. Por eso, mantenerla limpia, despejada y bien iluminada es una de las recomendaciones habituales para favorecer un ambiente armonioso.

En este contexto, la canela se incorpora por su asociación simbólica con la abundancia y la prosperidad. El objeto colocado detrás de la puerta funciona como un recordatorio de aquello que se desea atraer o conseguir durante el mes.

Sin embargo, es importante distinguir las creencias de los hechos comprobados: no hay evidencia científica de que la canela o el papel aluminio puedan modificar los ingresos, atraer dinero o garantizar oportunidades. El sentido de este ritual depende de las creencias personales y de la intención que cada persona le atribuya.

Qué otros lugares de la casa conviene ordenar antes de noviembre

El cierre de octubre también puede ser una oportunidad para poner en orden distintos sectores del hogar y comenzar el nuevo mes con menos acumulación y una mayor sensación de organización.

Entre los espacios que se pueden revisar se encuentran:

  • La entrada: limpiar la puerta, revisar el picaporte y retirar cualquier objeto que dificulte el paso.
  • La billetera: descartar comprobantes viejos y ordenar las tarjetas y el dinero.
  • La cocina: despejar la mesada, revisar los alimentos y retirar los productos vencidos.
  • El living: guardar los objetos fuera de lugar y liberar las superficies de mesas y muebles.
  • Las plantas: quitar las hojas secas y comprobar que las macetas tengan un buen drenaje.
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