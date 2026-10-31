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Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este 31 de octubre: dónde será la boda y cómo es el lugar elegido

La fecha del casamiento coincide con Halloween, una noche que tiene un significado especial para la historia de amor de la cantante y el conductor, quienes se conocieron durante una fiesta de disfraces en 2023.

Lali Espósito y Pédro Rosemblat se casan este sábado
Lali Espósito y Pédro Rosemblat se casan este sábado eltrece
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casarán el 31 de octubre en San Telmo para celebrar su amor en la fecha simbólica en que se conocieron.
  • La pareja se conoció en Halloween de 2023 y organizó una fiesta íntima en una casona estilo casa chorizo, evitando eventos multitudinarios y atuendos tradicionales.
  • El enlace consolida a una de las parejas más influyentes de la cultura pop argentina y abre la temporada de celebraciones clave del espectáculo para fin de año.
Resumen generado con IA

Después de mantener en secreto prácticamente todos los detalles de su casamiento, Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente quedaron en el centro de la atención mediática. La pareja, una de las más queridas del ambiente artístico, eligió este sábado 31 de octubre para celebrar su boda en una ceremonia que promete ser íntima y rodeada de familiares y amigos.

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La información se conoció en el programa LAM, donde revelaron que el festejo tendrá lugar en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo. La fecha tampoco fue elegida al azar: coincide con Halloween, una noche que tiene un significado especial para la historia de amor de la cantante y el conductor, quienes se conocieron durante una fiesta de disfraces en 2023.

La casona en San Telmo donde será la boda íntima de Lali Espósito y Pedro Rosemblat La casona en San Telmo donde será la boda íntima de Lali Espósito y Pedro Rosemblat Instagram @casacarlos_santelmo

Dónde se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat este 31 de octubre

Según trascendió en LAM, la cantante y el comunicador celebrarán su casamiento en Casa Carlos, un espacio ubicado en San Telmo que se caracteriza por su arquitectura tradicional porteña y su particular propuesta de ambientación.

La elección del lugar acompaña la intención de los novios de organizar un encuentro alejado de las grandes celebraciones multitudinarias. De hecho, la cantante ya había anticipado que no planeaba una boda ostentosa ni una entrada tradicional con un vestido de grandes dimensiones.

Uno de los espacios de la casona donde será la boda de LalI Espósito y Pedro Rosemblat Uno de los espacios de la casona donde será la boda de LalI Espósito y Pedro Rosemblat Instagram @casacarlos_santelmo

Durante una entrevista con el medio mexicano Frontera, realizada en el marco de los premios Billboard a la Música Latina, Lali se refirió a las expectativas que se generaron alrededor del evento. "A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar", aseguró.

Además, explicó que el festejo estará pensado para compartir con las personas más cercanas a la pareja. "Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor", sostuvo.

La casona en San Telmo donde será la boda íntima de Lali Espósito y Pedro Rosemblat La casona en San Telmo donde será la boda íntima de Lali Espósito y Pedro Rosemblat Instagram @casacarlos_santelmo

Cómo es Casa Carlos, la casona de San Telmo elegida para la boda

El espacio elegido por Lali y Pedro se presenta como una alternativa diferente a los tradicionales salones de eventos de Buenos Aires. Desde el exterior, Casa Carlos conserva una fachada que no permite anticipar la particular ambientación que se encuentra en su interior.

La propiedad responde al estilo arquitectónico de las conocidas casas chorizo, construcciones tradicionales de Buenos Aires que se caracterizan por sus ambientes distribuidos alrededor de un patio longitudinal.

En este caso, la estructura fue transformada para combinar elementos clásicos de la arquitectura porteña con una ambientación natural. Los ladrillos a la vista, los detalles de diseño, la iluminación y la abundante vegetación forman parte de una propuesta que busca crear un espacio apartado del movimiento urbano.

La combinación entre arquitectura antigua y naturaleza convierte al lugar en un escenario particular para una celebración de estas características.

Por qué Lali y Pedro eligieron Halloween para casarse

La fecha del casamiento tiene un componente especial para la pareja. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 y, tres años después, eligieron el 31 de octubre para celebrar su unión.

De esta manera, la noche de brujas quedó asociada a dos momentos importantes de su historia sentimental: el comienzo de su relación y ahora su boda.

El casamiento también coincide con otra celebración muy esperada del mundo del espectáculo argentino: la de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, prevista para diciembre. Según trascendió, ambos están invitados a la boda de Lali y Pedro.

Aunque durante las últimas semanas se mantuvo el hermetismo sobre el vestido, la lista de invitados y los detalles de la ceremonia, la información sobre el lugar y la fecha finalmente salió a la luz. La pareja se prepara así para celebrar su amor en una jornada que tendrá un significado especial en su historia.

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