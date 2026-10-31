Guillermo Coppola se tomó el colectivo porque llegaba tarde y terminó por hacerle un regalo al chofer: el insólito video del viaje
El ex representante de Diego Maradona protagonizó un insólito e imprevisto viaje en la línea 102 para llegar a tiempo a una entrevista. La insólita anécdota completó una semana de alta exposición mediática para el empresario.
Resumen para apurados
- Guillermo Coppola tomó la línea 102 de colectivo en Buenos Aires este viernes para llegar a tiempo a una entrevista y sorprendió a todos los pasajeros.
- El chofer no le cobró el viaje al coincidir su cumpleaños y la pasión por Boca; en retribución, el exrepresentante lo invitó a La Bombonera a ver el clásico.
- El video del episodio se viralizó en redes, ampliando la alta exposición mediática del empresario tras el reciente estreno de la segunda temporada de su serie.
Propulsado desde la vereda, con el impulso necesario para superar la inestabilidad de un transporte en movimiento, Guillermo Coppola aterrizó en el colectivo un viernes por la mañana. La línea 102 se detuvo y al abrir sus puertas descubrió que, en el día del cumpleaños de Diego Maradona, el ex manager vivía por primera vez la experiencia del transporte público. Al llegar, ni siquiera atinó a buscar los asientos y se limitó a conversar con el colectivero, que también estaba de festejo, mientras su apremio era resuelto dentro de la unidad porteña.
Guillermo Coppola llegaba tarde a una entrevista y para resolver el apuro del tráfico decidió tomar el transporte público. En el video de las cámaras de seguridad de la línea 102, puede verse cómo el exrepresentante de Diego Maradona es recogido de una vereda junto a una compañía, aunque luego sube solo. Ingresa y saluda a todos los pasajeros, luego se queda al lado del chofer. Allí permanece todo el trayecto y quien iba al volante decide regalarle ese pasaje. Así, el encuentro entre ambos se volvió una historia que fue más allá de un simple traslado en apuros. Al bajar en su parada, se rompieron las formalidades dentro del interno: “¿Ese era Guillermo Coppola?”, consultaron los pasajeros.
Una charla amena en el colectivo junto a Guillermo Coppola
La secuencia mostró a Coppola en todo su recorrido hasta su destino, un tramo que duró alrededor de unos seis minutos. El empresario recurrió al transporte de pasajeros porque llegaba tarde a una entrevista y necesitaba resolver el traslado con rapidez. Cuando trepó a la unidad, el chofer advirtió que no era un pasajero cualquiera y decidió no cobrarle ese viaje. En ese trayecto se cruzaron pasiones futbolísticas y charlas sobre próximos encuentros, luego de que quien iba al volante le contara a Coppola que era otro fiel seguidor de Boca Juniors y de que, ese 30 de octubre, también era su cumpleaños.
Las causalidades convergieron en aquel colectivo que transportaba a un íntimo amigo de Diego Armando Maradona. El exmánager conversó con el conductor y con otros pasajeros durante el recorrido. También aprovechó la situación para recomendar la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie sobre su vida que se estrenó esta semana.
El entrañable gesto de Coppola al salir del colectivo
Aquel gesto inicial del conductor, sumado a la coincidencia del festejo personal y la devoción compartida por los colores xeneizes, encontró una retribución inolvidable sobre el cierre del trayecto. Coppola, con su soltura habitual para estrechar lazos en cuestión de minutos, coronó la travesía con una invitación estelar: le ofreció al colectivero acompañarlo este domingo a La Bombonera para presenciar en vivo el Superclásico frente a River Plate, transformando una simple urgencia matutina en una jornada imborrable para el trabajador del transporte.
El llamativo trayecto en la línea 102 sumó un capítulo más a la intensa agenda pública que acompañó al empresario durante los últimos días. Poco antes de este suceso, Coppola había quedado en el centro de las miradas tras un tenso intercambio en el ciclo radial No está todo dicho, conducido por Guido Kaczka en La 100. El cruce con Marcela Tauro se viralizó rápidamente en las redes sociales, alimentado por la firme respuesta del exrepresentante ante un acalorado debate sobre las trayectorias de Wanda Nara y Susana Giménez.
Con el correr de las horas, la propia Tauro se encargó de bajarle el tono al incidente durante una emisión de Intrusos, reconociendo que ella misma había buscado provocarlo dentro del juego mediático que proponía el programa. La periodista admitió haber lamentado el mal momento que le hizo pasar a quien considera parte de su círculo afectivo más cercano, dejando en claro que el roce quedó saldado tras la jornada laboral con un abrazo y un posterior llamado disculpatorio por parte del propio Guillermo.