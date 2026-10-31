EspectáculosFamosos

Guillermo Coppola se tomó el colectivo porque llegaba tarde y terminó por hacerle un regalo al chofer: el insólito video del viaje

El ex representante de Diego Maradona protagonizó un insólito e imprevisto viaje en la línea 102 para llegar a tiempo a una entrevista. La insólita anécdota completó una semana de alta exposición mediática para el empresario.

Guillermo Coppola se subió al colectivo para resolver su apuro a una entrevista.
Guillermo Coppola se subió al colectivo para resolver su apuro a una entrevista. Imagen: captura TN
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Guillermo Coppola tomó la línea 102 de colectivo en Buenos Aires este viernes para llegar a tiempo a una entrevista y sorprendió a todos los pasajeros.
  • El chofer no le cobró el viaje al coincidir su cumpleaños y la pasión por Boca; en retribución, el exrepresentante lo invitó a La Bombonera a ver el clásico.
  • El video del episodio se viralizó en redes, ampliando la alta exposición mediática del empresario tras el reciente estreno de la segunda temporada de su serie.
Resumen generado con IA

Propulsado desde la vereda, con el impulso necesario para superar la inestabilidad de un transporte en movimiento, Guillermo Coppola aterrizó en el colectivo un viernes por la mañana. La línea 102 se detuvo y al abrir sus puertas descubrió que, en el día del cumpleaños de Diego Maradona, el ex manager vivía por primera vez la experiencia del transporte público. Al llegar, ni siquiera atinó a buscar los asientos y se limitó a conversar con el colectivero, que también estaba de festejo, mientras su apremio era resuelto dentro de la unidad porteña.

De Fiorito a la eternidad: la vida de Maradona en números, en el día en que cumpliría 66 años

De Fiorito a la eternidad: la vida de Maradona en números, en el día en que cumpliría 66 años

Guillermo Coppola llegaba tarde a una entrevista y para resolver el apuro del tráfico decidió tomar el transporte público. En el video de las cámaras de seguridad de la línea 102, puede verse cómo el exrepresentante de Diego Maradona es recogido de una vereda junto a una compañía, aunque luego sube solo. Ingresa y saluda a todos los pasajeros, luego se queda al lado del chofer. Allí permanece todo el trayecto y quien iba al volante decide regalarle ese pasaje. Así, el encuentro entre ambos se volvió una historia que fue más allá de un simple traslado en apuros. Al bajar en su parada, se rompieron las formalidades dentro del interno: “¿Ese era Guillermo Coppola?”, consultaron los pasajeros.

Una charla amena en el colectivo junto a Guillermo Coppola 

La secuencia mostró a Coppola en todo su recorrido hasta su destino, un tramo que duró alrededor de unos seis minutos. El empresario recurrió al transporte de pasajeros porque llegaba tarde a una entrevista y necesitaba resolver el traslado con rapidez. Cuando trepó a la unidad, el chofer advirtió que no era un pasajero cualquiera y decidió no cobrarle ese viaje. En ese trayecto se cruzaron pasiones futbolísticas y charlas sobre próximos encuentros, luego de que quien iba al volante le contara a Coppola que era otro fiel seguidor de Boca Juniors y de que, ese 30 de octubre, también era su cumpleaños.

Las causalidades convergieron en aquel colectivo que transportaba a un íntimo amigo de Diego Armando Maradona. El exmánager conversó con el conductor y con otros pasajeros durante el recorrido. También aprovechó la situación para recomendar la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie sobre su vida que se estrenó esta semana.

El entrañable gesto de Coppola al salir del colectivo 

Aquel gesto inicial del conductor, sumado a la coincidencia del festejo personal y la devoción compartida por los colores xeneizes, encontró una retribución inolvidable sobre el cierre del trayecto. Coppola, con su soltura habitual para estrechar lazos en cuestión de minutos, coronó la travesía con una invitación estelar: le ofreció al colectivero acompañarlo este domingo a La Bombonera para presenciar en vivo el Superclásico frente a River Plate, transformando una simple urgencia matutina en una jornada imborrable para el trabajador del transporte.

El llamativo trayecto en la línea 102 sumó un capítulo más a la intensa agenda pública que acompañó al empresario durante los últimos días. Poco antes de este suceso, Coppola había quedado en el centro de las miradas tras un tenso intercambio en el ciclo radial No está todo dicho, conducido por Guido Kaczka en La 100. El cruce con Marcela Tauro se viralizó rápidamente en las redes sociales, alimentado por la firme respuesta del exrepresentante ante un acalorado debate sobre las trayectorias de Wanda Nara y Susana Giménez.

Con el correr de las horas, la propia Tauro se encargó de bajarle el tono al incidente durante una emisión de Intrusos, reconociendo que ella misma había buscado provocarlo dentro del juego mediático que proponía el programa. La periodista admitió haber lamentado el mal momento que le hizo pasar a quien considera parte de su círculo afectivo más cercano, dejando en claro que el roce quedó saldado tras la jornada laboral con un abrazo y un posterior llamado disculpatorio por parte del propio Guillermo.

Temas Diego Armando MaradonaGuillermo Coppola
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
1

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales
2

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027
3

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro
4

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán
5

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

Ranking notas premium
Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
1

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
2

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
3

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
4

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier
5

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier

Más Noticias
El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Comentarios