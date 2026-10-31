Guillermo Coppola se tomó el colectivo porque llegaba tarde y terminó por hacerle un regalo al chofer: el insólito video del viaje

Una charla amena en el colectivo junto a Guillermo Coppola

La secuencia mostró a Coppola en todo su recorrido hasta su destino, un tramo que duró alrededor de unos seis minutos. El empresario recurrió al transporte de pasajeros porque llegaba tarde a una entrevista y necesitaba resolver el traslado con rapidez. Cuando trepó a la unidad, el chofer advirtió que no era un pasajero cualquiera y decidió no cobrarle ese viaje. En ese trayecto se cruzaron pasiones futbolísticas y charlas sobre próximos encuentros, luego de que quien iba al volante le contara a Coppola que era otro fiel seguidor de Boca Juniors y de que, ese 30 de octubre, también era su cumpleaños.