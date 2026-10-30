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De Fiorito a la eternidad: la vida de Maradona en números, en el día en que cumpliría 66 años

Debutó a días de cumplir 16 años, ganó el Mundial de 1986 y llevó a Napoli a la gloria. Un repaso por la carrera del ídolo.

CAMPEÓN. Diego Maradona levanta la Copa del Mundo en México 1986.
CAMPEÓN. Diego Maradona levanta la Copa del Mundo en México 1986.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús y creció en Villa Fiorito. Hoy hubiera cumplido 66 años, y su carrera sigue siendo una de las más deslumbrantes de la historia del fútbol.

Debutó en Primera con Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, diez días antes de cumplir 16 años. En el club de La Paternal fue goleador de cinco torneos antes de pasar a Boca, donde ganó el Metropolitano de 1981.

Después llegó Europa. En Barcelona ganó la Copa del Rey de 1983, y en Napoli escribió su capítulo más glorioso: dos Scudettos (1987 y 1990), una Copa de Italia y la Copa UEFA de 1989. Tras su muerte, el estadio del club pasó a llevar su nombre.

La gloria con la Selección

Con la selección argentina jugó 91 partidos y marcó 34 goles. Antes, en 1979, ya había sido campeón del Mundial Juvenil de Japón, y después disputó cuatro Copas del Mundo: 1982, 1986, 1990 y 1994.

En México 1986 alcanzó la cima: fue el capitán y la gran figura de la Argentina campeona del mundo, con el gol más famoso de la historia ante Inglaterra. Cuatro años después, en Italia 1990, volvió a llevar al equipo a la final.

Como entrenador, condujo a la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010, y su último equipo en la Argentina fue Gimnasia. Murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

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