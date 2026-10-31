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Christa Pike habló de su calvario tras sobrevivir a una ejecución fallida: "No ha habido ni un solo momento sin dolor"

A un mes del episodio, la mujer de 50 años rompió el silencio y contó las secuelas físicas y psicológicas que enfrenta mientras sus abogados buscan que le conmuten la pena de muerte.

Christa Pike sobrevivió a la inyección letal
Christa Pike sobrevivió a la inyección letal Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Christa Pike denunció en Tennessee graves dolores y secuelas tras sobrevivir a una inyección letal fallida en septiembre, en el marco de su condena por un asesinato de 1995.
  • La reclusa recibió dos dosis de pentobarbital que no la mataron, pasando días en coma. Condenada en 1996, es el único caso registrado de supervivencia a este método letal en EE. UU.
  • Su defensa exige al gobernador Bill Lee conmutar la pena de muerte por prisión perpetua, abriendo un debate legal y ético sobre la posibilidad de programar una nueva ejecución.
Resumen generado con IA

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Estados Unidos que sobrevivió a una ejecución fallida en Tennessee, habló por primera vez sobre las secuelas físicas y psicológicas que atraviesa. A un mes de haber recibido dos dosis de un fármaco letal, aseguró que todavía siente dolores constantes en distintas partes del cuerpo y que el episodio también dejó consecuencias en su salud emocional.

Tras la ejecución fallida, Christa Pike ya puede hablar y caminar

Tras la ejecución fallida, Christa Pike ya puede hablar y caminar

La reclusa, de 50 años, hizo públicas sus declaraciones a través de un comunicado difundido este viernes por sus abogados y reproducido por medios estadounidenses. En el texto describió el sufrimiento que experimenta desde el procedimiento realizado el 30 de septiembre y reconoció que todavía intenta comprender por qué sobrevivió.

Qué dijo Christa Pike tras sobrevivir a una ejecución con una inyección letal

"No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor", expresó Pike al describir su estado de salud. Según relató, las molestias persisten en distintas partes del cuerpo, especialmente en los brazos, las manos y la garganta. También señaló que todavía tiene dificultades para hablar.

Sin embargo, la mujer aclaró que las consecuencias no se limitan al plano físico. "El dolor no es solo físico. Siento dolor en mi mente y en mi alma", manifestó en el comunicado.

Pike explicó que se encuentra en proceso de recuperación y que progresivamente se siente más fuerte. No obstante, advirtió que mejorar físicamente no significa haber superado lo ocurrido. 

También reconoció que antes de la ejecución estaba preparada para morir y que no había contemplado la posibilidad de continuar con vida después de aquella noche. "No sé por qué sobreviví aquella noche ni qué vendrá después", señaló.

En ese sentido, contó que atraviesa días difíciles y que intenta encontrar esperanza mientras se recupera. Por el momento, aseguró que se concentra en avanzar día a día y destacó el acompañamiento de las personas que la hicieron sentir que no está sola.

Cómo fue la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee

El procedimiento se realizó el 30 de septiembre de 2026 en una prisión estatal de Tennessee. Las autoridades le administraron dos dosis de pentobarbital, un fármaco utilizado en ejecuciones mediante inyección letal. Sin embargo, la sustancia no logró provocarle la muerte.

Después de recibir las inyecciones, Pike fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico. Durante los días siguientes permaneció inconsciente y conectada a un respirador artificial. Además, desarrolló neumonía y sufrió un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos.

Luego de recibir atención médica y evolucionar favorablemente, regresó a prisión. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, se trata de la única reclusa que sobrevivió después de recibir una inyección con dosis letales de fármacos como parte de una ejecución.

Por qué Christa Pike fue condenada a muerte en Estados Unidos

La condena contra Pike se remonta a 1996, cuando fue sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven que había sido su compañera de estudios.

El crimen ocurrió en 1995. De acuerdo con la investigación, Pike secuestró y torturó a Slemmer hasta provocarle la muerte, con la participación de su pareja de aquel momento.

Desde entonces, permaneció en el corredor de la muerte hasta que las autoridades de Tennessee programaron su ejecución para septiembre de 2026.

Después del fallido procedimiento, sus abogados comenzaron a solicitar reiteradamente al gobernador del estado, el republicano Bill Lee, que intervenga para conmutar la pena capital por una condena a prisión perpetua.

En su reciente declaración, Pike también hizo referencia a la familia de Slemmer y al sufrimiento que provocó el asesinato. A un mes de haber sobrevivido a la ejecución, la mujer continúa recuperándose mientras sus representantes legales buscan que se revise su condena.

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