Christa Pike habló de su calvario tras sobrevivir a una ejecución fallida: "No ha habido ni un solo momento sin dolor"

Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Estados Unidos que sobrevivió a una ejecución fallida en Tennessee, habló por primera vez sobre las secuelas físicas y psicológicas que atraviesa. A un mes de haber recibido dos dosis de un fármaco letal, aseguró que todavía siente dolores constantes en distintas partes del cuerpo y que el episodio también dejó consecuencias en su salud emocional.