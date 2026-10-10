Mundo

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales, recibió el alta y volvió a la cárcel

La estadounidense recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre, pero sobrevivió y fue trasladada en estado crítico a un hospital. Tras recuperarse, volvió a la cárcel, donde continuará bajo tratamiento.

Christa Pike
Christa Pike
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Christa Pike regresó este sábado a su prisión en EE. UU. tras recibir el alta médica luego de sobrevivir a una fallida ejecución con dos inyecciones letales el 30 de septiembre.
  • La reclusa de 50 años sobrevivió a dos dosis de pentobarbital. Tras permanecer en estado crítico y recuperar la conciencia en un hospital, seguirá su tratamiento en el penal.
  • Tras el fallo del procedimiento, la defensa legal de Pike exigió al gobernador de Tennessee conmutar la pena capital y reemplazarla por una condena alternativa.
Resumen generado con IA

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a su ejecución con dos inyecciones letales después de haber sido condenada a muerte en Estados Unidos, recibió el alta este sábado y regresó a la cárcel en la que permanece recluida.

La mujer, de 50 años, había recibido el 30 de septiembre dos dosis letales de pentobarbital que no lograron causarle la muerte. 

El milagro secreto de Christa Pike

El milagro secreto de Christa Pike

Poco después, fue trasladada en estado crítico a un hospital. Esta semana, sus abogados informaron que había recuperado la conciencia y podía caminar, aunque permanecía en un estado mental “confuso”.

Volvió a la cárcel tras recibir el alta médica

“Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, indicaron sus abogados en un comunicado divulgado este sábado.

Christa Pike despertó tras el intento de ejecución fallido y contaron cómo se siente

Christa Pike despertó tras el intento de ejecución fallido y contaron cómo se siente

En el mismo texto, señalaron que Pike está agradecida con los equipos de emergencia y el personal médico por la atención que recibió en estas circunstancias extraordinarias.

Además, los abogados confirmaron que la mujer “sigue recibiendo tratamiento en la prisión” y aseguraron que continuarán “supervisando su recuperación”.

Tras el fracaso del procedimiento, los abogados de Pike insistieron en su reclamo para que el gobernador de Tennessee le conmute la condena.

Christa Pike: así evoluciona la presa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos

Christa Pike: así evoluciona la presa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos

La solicitud busca que la pena de muerte impuesta a la mujer sea reemplazada por otra sanción, luego de que sobreviviera a las dos inyecciones letales recibidas el 30 de septiembre.

Temas Estados Unidos de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Christa Pike despertó tras el intento de ejecución fallido y contaron cómo se siente

Christa Pike despertó tras el intento de ejecución fallido y contaron cómo se siente

No tengo buenas venas: revelaron un audio inédito de Christa Pike en el que advirtió sobre una posible falla en su ejecución

"No tengo buenas venas": revelaron un audio inédito de Christa Pike en el que advirtió sobre una posible falla en su ejecución

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

El milagro secreto de Christa Pike

El milagro secreto de Christa Pike

Christa Pike: así evoluciona la presa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos

Christa Pike: así evoluciona la presa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos

Lo más popular
Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza
1

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”
2

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara
3

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico
4

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: Es maquillaje de campaña
5

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: "Es maquillaje de campaña"

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El milagro secreto de Christa Pike
4

El milagro secreto de Christa Pike

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
5

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Más Noticias
Súper Niño: dos muertos por el huracán Isaías y alertas por otros dos fenómenos en América

Súper Niño: dos muertos por el huracán Isaías y alertas por otros dos fenómenos en América

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: Es maquillaje de campaña

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: "Es maquillaje de campaña"

El Súper Niño se acerca a su pico máximo en Argentina: el SMN podrá alertar sobre tormentas severas hasta tres días antes

El Súper Niño se acerca a su pico máximo en Argentina: el SMN podrá alertar sobre tormentas severas hasta tres días antes

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Comentarios