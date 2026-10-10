Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales, recibió el alta y volvió a la cárcel
La estadounidense recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre, pero sobrevivió y fue trasladada en estado crítico a un hospital. Tras recuperarse, volvió a la cárcel, donde continuará bajo tratamiento.
Resumen para apurados
- Christa Pike regresó este sábado a su prisión en EE. UU. tras recibir el alta médica luego de sobrevivir a una fallida ejecución con dos inyecciones letales el 30 de septiembre.
- La reclusa de 50 años sobrevivió a dos dosis de pentobarbital. Tras permanecer en estado crítico y recuperar la conciencia en un hospital, seguirá su tratamiento en el penal.
- Tras el fallo del procedimiento, la defensa legal de Pike exigió al gobernador de Tennessee conmutar la pena capital y reemplazarla por una condena alternativa.
Christa Pike, la mujer que sobrevivió a su ejecución con dos inyecciones letales después de haber sido condenada a muerte en Estados Unidos, recibió el alta este sábado y regresó a la cárcel en la que permanece recluida.
La mujer, de 50 años, había recibido el 30 de septiembre dos dosis letales de pentobarbital que no lograron causarle la muerte.
Poco después, fue trasladada en estado crítico a un hospital. Esta semana, sus abogados informaron que había recuperado la conciencia y podía caminar, aunque permanecía en un estado mental “confuso”.
Volvió a la cárcel tras recibir el alta médica
“Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, indicaron sus abogados en un comunicado divulgado este sábado.
En el mismo texto, señalaron que Pike está agradecida con los equipos de emergencia y el personal médico por la atención que recibió en estas circunstancias extraordinarias.
Además, los abogados confirmaron que la mujer “sigue recibiendo tratamiento en la prisión” y aseguraron que continuarán “supervisando su recuperación”.
Tras el fracaso del procedimiento, los abogados de Pike insistieron en su reclamo para que el gobernador de Tennessee le conmute la condena.
La solicitud busca que la pena de muerte impuesta a la mujer sea reemplazada por otra sanción, luego de que sobreviviera a las dos inyecciones letales recibidas el 30 de septiembre.