Christa Pike despertó tras el intento de ejecución fallido y contaron cómo se siente

Qué pasó con la ejecución de Christa Pike

Hasta inicios de la semana, la salud de Pike atravesaba un estado crítico. Sus abogados habían señalado que estaba intubada y conectada a un respirador mecánico. El miércoles, luego del acto fallido, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde se empezó a eliminar la droga de su cuerpo. En principio, no se dieron a conocer datos del paradero de la reclusa, que espera hace 30 años su ejecución.