Christa Pike despertó tras el intento de ejecución fallido y contaron cómo se siente

Resumen para apurados
- La condenada Christa Pike despertó este lunes en Tennessee tras sobrevivir a una fallida inyección letal, debido a que la droga no circuló adecuadamente por su organismo.
- Pike, sentenciada por matar a una joven en 1995, recibió dos dosis de pentobarbital pese a las advertencias de su defensa sobre problemas venosos que complicaban el procedimiento.
- Tras el hecho inédito, el gobernador de Tennessee suspendió las ejecuciones del año para investigar lo ocurrido, mientras la defensa solicitó preservar todas las pruebas.
A una semana del intento de ejecución a Christa Pike, la salud de la mujer evoluciona. Su defensa informó con sorpresa que se encuentra “enojada y confundida”. Este lunes, Pike, quien mató a una joven en 1995, se despertó después de haber recibido dos dosis de pentobarbital, la sustancia que se utiliza para reducir al mínimo la actividad del sistema nervioso central.
Pese a que la defensa había advertido sobre una condición en la sangre de Pike que podía producir complicaciones en la administración intravenosa, el aviso fue desoído. Finalmente, la ejecución debió suspenderse luego de que se aplicaran las dos dosis previstas. El protocolo no contemplaba cómo seguir en caso de que alguien sobreviviera y nunca antes había ocurrido.
Christa Pike despertó desconcertada
Los especialistas consideraron que Pike tenía muerte cerebral. Se había considerado desconectar la respiración artificial a la que estaba unida la mujer. Sin embargo, reaccionó, despertó y empezó a hablar. En cuanto recobró la conciencia, Pike quedó desconcertada por la situación. “¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?”, fue lo primero que preguntó, según contó Randy Spivey, uno de sus abogados.
Bill Lee, gobernador de Tennessee ordenó suspender las ejecuciones programadas para el resto del año en tanto se esclareciera qué pasó con Pike. Aunque no se dio una explicación sobre la falla en la ejecución, un anestesiólogo indicó que probablemente “no le llegó suficiente pentobarbital a su torrente sanguíneo como para matarla”.
“La mayor parte del pentobarbital, en lugar de circular por su cuerpo, acabó en sus brazos, y así fue como sobrevivió”, explicó Joel Zibot, asesor de la defensa de Pike, según consignó el periódico BBC.
Qué pasó con la ejecución de Christa Pike
Hasta inicios de la semana, la salud de Pike atravesaba un estado crítico. Sus abogados habían señalado que estaba intubada y conectada a un respirador mecánico. El miércoles, luego del acto fallido, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde se empezó a eliminar la droga de su cuerpo. En principio, no se dieron a conocer datos del paradero de la reclusa, que espera hace 30 años su ejecución.
El viernes, la defensa presentó una moción de emergencia para preservar “todas y cada una de las pruebas” relacionadas al intento de ejecución. Aunque habitualmente se preserva la identidad de los profesionales y de las instituciones que participan de los procedimientos para dar muerte por sentencia, la revista People publicó que un médico identificado como Mark Fowler fue quien supervisó el proceso.