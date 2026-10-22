Tras la ejecución fallida, Christa Pike ya puede hablar y caminar

Testigos que observaban desde una sala aparte dijeron que los funcionarios levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 19.27 (hora local) y se veía a Pike atada a una camilla. La mujer permaneció despierta y en un momento dado levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios de la prisión si era normal que su brazo se sintiera así, aunque no quedó claro a qué se refería. Más tarde fue llevada a un hospital local.