Jaldo participó del cierre del "Octubre Rosa" en Central Córdoba

Durante su discurso, el Gobernador destacó la dedicación y el compromiso diario de las mujeres de los distintos barrios y circuitos de la capital: "Muchas gracias, queridas mujeres, por acompañarnos y confiar en nosotros. Gracias por acompañar a esta gran mujer que es Rossana, quien, al igual que todas las presentes, cumple el rol de esposa, de madre, trabaja todos los días y además se esfuerza para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la histórica ciudad de San Miguel de Tucumán".