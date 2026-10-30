Jaldo participó del cierre del "Octubre Rosa" en Central Córdoba

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes en Central Córdoba el cierre de 'Octubre Rosa' para concientizar sobre el cáncer de mama ante más de 2.400 mujeres.
- El acto reunió a dirigentes y vecinas, sirviendo también como balance por los tres años de gestión de la intendenta Rossana Chahla y homenaje por el Día de la Madre.
- Las autoridades remarcaron la necesidad de sostener los controles médicos todo el año y ratificaron la continuidad de las políticas públicas y sanitarias en la capital.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este viernes del cierre de las actividades de "Octubre Rosa", mes dedicado a la prevención y concientización sobre el cáncer de mama. El acto, que tuvo lugar en el Club Central Córdoba de la capital tucumana ante una multitud de más de 2.400 mujeres, sirvió además para celebrar los tres años de gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
En el encuentro, Jaldo estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo; el vicegobernador, Miguel Acevedo; la jefa municipal; los legisladores provinciales Carolina Vargas Aignasse y Hugo Ledesma; y el concejal capitalino Ernesto Nagle.
Durante su discurso, el Gobernador destacó la dedicación y el compromiso diario de las mujeres de los distintos barrios y circuitos de la capital: "Muchas gracias, queridas mujeres, por acompañarnos y confiar en nosotros. Gracias por acompañar a esta gran mujer que es Rossana, quien, al igual que todas las presentes, cumple el rol de esposa, de madre, trabaja todos los días y además se esfuerza para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la histórica ciudad de San Miguel de Tucumán".
Al referirse a la fecha sanitaria, Jaldo enfatizó: "Este es un momento de reflexión; cerramos el mes de octubre, pero la prevención y el cuidado de la salud deben ser los 365 días del año. Los doce meses deberían ser 'rosa' en la provincia de Tucumán para seguir cuidando a nuestras mujeres, a quienes nos dieron todo. Sin ustedes no somos nada; nos llenan la vida, nos enseñaron a dar los primeros pasos y forjaron a las personas que hoy somos".
Asimismo, el Primer Mandatario ratificó la visión estratégica del equipo de gobierno: "Tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso. Debemos trabajar con fuerza en el presente sin descuidar el futuro de nuestros hijos y nietos, dejando una provincia mejor para las próximas generaciones. Este es un equipo consolidado que acompaña a Rossana, a Miguel y a cada militante para seguir garantizando el crecimiento de Tucumán".
Acompañamiento legislativo y mirada social
Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo remarcó la importancia de la concientización y la prevención temprana: "Las tucumanas deben tomar plena conciencia de la importancia de realizarse los estudios pertinentes a tiempo. Pero también celebramos este mes junto a las madres y festejamos estos tres años de gestión municipal, en los que desde la Honorable Legislatura venimos brindando todas las herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda concretar sus políticas públicas".
"El camino trazado por el gobernador Jaldo y la intendenta Chahla es claro: sostener las funciones esenciales del Estado como la salud, la educación y la seguridad, con equilibrio fiscal, pero sin descuidar el empleo y la asistencia social. Obras como la recuperación de la Asistencia Pública y su piso rosa reflejan que el compromiso con la salud de las mujeres es una realidad", subrayó Acevedo.
Transformación de la ciudad
A su turno, la intendenta Rossana Chahla expresó su agradecimiento a las vecinas presentes: "Siento una enorme gratitud y reconocimiento hacia las 2.400 mujeres que hoy se acercaron desde cada barrio. Con ellas interactuamos a diario, escuchamos sus necesidades y dimos respuestas concretas. Qué mejor manera de celebrar estos tres años de gestión que junto a las personas que hicieron posible el inicio de esta transformación urbana".
"Agradezco el acompañamiento del Gobernador y del Vicegobernador. Las transformaciones iniciadas en San Miguel de Tucumán no deben dar un paso atrás; este camino de progreso no tiene retroceso y mi compromiso absoluto sigue siendo con cada una de las familias de nuestra ciudad", concluyó la jefa municipal.