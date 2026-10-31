SociedadSOCIEDAD | EMPRENDEDORES Qué es el Coprovi y por qué su filosofía de cooperación distingue a los Valles Calchaquíes Los referentes de la viticultura norteña tienen como objetivo entender la región como un organismo vivo y diverso que gana fuerza cuando sus integrantes comparten el conocimiento. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL CLINICA. El ingeniero agrónomo Esteban Miguel dio una charla técnica sobre el agua que necesitan los viñedos. Por Edu RuizEnviado especial Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresSaltaMendozaCatamarcaCafayateValles Calchaquíes Tamaño texto Comentarios Lo más popular Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla "La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible Ranking notas premium “Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia