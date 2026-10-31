EconomíaRural

Una mayor cantidad de lluvia no asegura mejores rendimientos

La red de macroparcelas evaluó el comportamiento de 22 híbridos de maíz.

Una mayor cantidad de lluvia no asegura mejores rendimientos
Por Redacción Economía Hace 8 Hs

En el marco del XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz, organizado por el programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), técnicos de la entidad presentaron la Red de Macroparcelas, que evaluó el comportamiento de 22 híbridos en diferentes ambientes del noroeste argentino. El integrante de la sección Granos Nicolás Carabajal mostró los resultados de la Red de Macroparcelas de Híbridos Comerciales de Maíz correspondientes a la campaña 2025/26.

La red estuvo integrada por 10 macroparcelas distribuidas en nueve localidades, ya que en El Charco se evaluaron dos fechas de siembra. Las implantaciones se realizaron entre el 30 de diciembre y el 30 de enero, con un retraso general de las fechas en comparación con la campaña 2024/25.

Carabajal mencionó que el rendimiento promedio de las macroparcelas estuvo atravesado en las últimas campañas por condiciones muy diferentes: estrés hídrico y térmico en 2022/23; una fuerte incidencia del complejo del achaparramiento en 2023/24; heterogeneidad ambiental y períodos de escasez de agua en 2024/25, y abundantes precipitaciones, alta nubosidad y menor radiación solar en 2025/26.

En la última campaña, el rinde medio de la red fue de 6.022 kilogramos por hectárea, mientras que la macroparcela de mayor productividad alcanzó los 8.840 kilogramos en la localidad de Mosconi. Un dato destacado fue que los tres ambientes con mejores rendimientos registraron menos de 800 milímetros de lluvia acumulada entre noviembre y abril, a diferencia de otras localidades con aportes de precipitaciones mucho mayores.

Carabajal explicó que una mayor cantidad de precipitaciones no necesariamente se traduce en mejores rendimientos. La combinación de perfiles saturados, elevada humedad relativa, menor heliofanía y baja radiación puede afectar la transpiración de las plantas, la absorción de nutrientes y el funcionamiento general del cultivo. Las condiciones de humedad también pueden favorecer enfermedades foliares y reducir el área disponible para captar radiación.

Los 22 híbridos comerciales evaluados se dividieron en 15 de germoplasma templado, cuatro cruzas y tres tropicales. Esa composición implicó una mayor diversidad genética que en campañas anteriores, cuando más del 90% de los materiales participantes eran templados.

En el promedio de los ensayos, los híbridos tropicales presentaron un rendimiento superior al de los templados. Sin embargo, el expositor aconsejó interpretar esa diferencia con cautela, debido a la desigual cantidad de materiales incluidos en cada grupo y a la presencia de algunos híbridos templados con menor adaptación a los ambientes regionales.

El análisis también permitió diferenciar entre híbridos estables, menos sensibles a las variaciones ambientales, y materiales adaptables, cuya respuesta aumenta o disminuye con mayor intensidad según la oferta del ambiente. La información resulta en especial útil para seleccionar genética según las condiciones y el nivel productivo de cada establecimiento.

“Apostemos a la estabilidad y a las rotaciones uno a uno; a la larga, el maíz siempre devuelve al sistema”, aconsejó Carabajal.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El maíz, ese cultivo vital para el NOA

El maíz, ese cultivo vital para el NOA

Lo más popular
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos
1

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Sangre, espanto y una sotana: quién fue Pachi Gorriti, el héroe de una historia olvidada
2

Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
3

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla
4

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible
5

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Ranking notas premium
“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
1

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
2

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos
3

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial
4

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia
5

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia

Más Noticias
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Comentarios