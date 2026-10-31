Fenómeno climático: evacuaron 147.500 vacunos y bubalinos de zonas anegadas del Litoral

Berardo Vignatti, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, estimó que en su provincia salió cerca del 70% de la hacienda de las islas. Explicó que el agua llegó tras un invierno húmedo que había dejado buenos pastos. Señaló que el cuello de botella es conseguir gente especializada y barcazas, y que a eso se suman los gastos de alquilar campos, transportar y alimentar animales que todavía necesitan recría o engorde.