La floración del limonero evoluciona como el año pasado

Durante 2026, los registros de cinco estaciones ubicadas en Santa Ana, Las Colmenas (El Molino), La Olla (Yerba Buena), Tafí Viejo y El Tajamar (Burruyacu) muestran que la floración del limonero presenta, en general, una evolución semejante a la del año pasado, aunque con algunas diferencias puntuales entre localidades. El investigador de la sección Fruticultura de la Eeaoc Nelson Aranda afirmó que faltan algunas estaciones fenológicas que, debido a condiciones climáticas y a retrasos en las labores de cosecha y de poda, todavía no cuentan con información actualizada.