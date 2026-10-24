La floración del limonero evoluciona como el año pasado

La sección Fruticultura de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), en conjunto con empresas del sector, realiza un seguimiento fenológico de los cítricos del NOA. Semanalmente se registra la evolución de la floración del limonero en distintas zonas productoras de Tucumán, de Salta y de Jujuy. Este trabajo permite conocer cuándo comienza la floración, cuándo alcanza su máxima intensidad, cuándo se produce el 75% de caída de pétalos y cuándo finaliza esta etapa fenológica.
Durante 2026, los registros de cinco estaciones ubicadas en Santa Ana, Las Colmenas (El Molino), La Olla (Yerba Buena), Tafí Viejo y El Tajamar (Burruyacu) muestran que la floración del limonero presenta, en general, una evolución semejante a la del año pasado, aunque con algunas diferencias puntuales entre localidades. El investigador de la sección Fruticultura de la Eeaoc Nelson Aranda afirmó que faltan algunas estaciones fenológicas que, debido a condiciones climáticas y a retrasos en las labores de cosecha y de poda, todavía no cuentan con información actualizada.
En Santa Ana y El Tajamar, la floración avanzó durante las primeras semanas de septiembre y alcanzó el 75% de caída de pétalos durante la segunda quincena del mes, con un comportamiento similar al registrado en 2025. En Las Colmenas y La Olla, el desarrollo floral se concentró principalmente durante septiembre, con una caída de pétalos más avanzada hacia fines de ese mes y principios de octubre, también en fechas próximas a las observadas el año anterior.
La principal diferencia se observó en Tafí Viejo, donde la floración de 2026 presentó un desarrollo más tardío respecto del año anterior, con presencia de botones florales y flores abiertas hasta principios de octubre. Este comportamiento podría estar relacionado con diferencias en el manejo de la plantación, particularmente en la época de poda, aunque no se descarta la influencia de las condiciones ambientales.
Por otro lado, Aranda indicó que, durante 2026, las mayores caídas de órganos reproductivos se concentraron entre fines de septiembre y principios de octubre, con porcentajes máximos por período de observación de entre 49% y 59%, según la localidad. En algunas estaciones, como Santa Ana, se observó una reducción más pronunciada del número de órganos por rama respecto de 2025. Estas diferencias podrían estar relacionadas con las condiciones ambientales, incluidas las precipitaciones, aunque se requieren análisis complementarios para determinar su influencia.
No obstante, todavía resulta prematuro establecer conclusiones sobre la magnitud de la caída fisiológica de frutos, ya que este proceso, al igual que el de floración, continúa durante los meses siguientes y generalmente finaliza entre fines de noviembre y principios de diciembre. La continuidad del monitoreo permitirá determinar si las diferencias observadas se mantienen hasta el final de este período.
Para concluir, Aranda resaltó que los primeros resultados indican que la floración del limonero en Tucumán durante 2026 mantiene un comportamiento similar al de la campaña anterior. La continuidad del monitoreo permitirá conocer cómo evoluciona la formación de los frutos y su posterior caída fisiológica, y aportará información para el seguimiento de la nueva campaña citrícola.