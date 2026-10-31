El achaparramiento afectó en distintas medidas, según el ambiente y el híbrido

También se observaron diferencias importantes entre localidades cercanas. En Chilca y San Ramón, ubicadas en el departamento Burruyacu, se registró una diferencia cercana a 50 puntos porcentuales en los daños, pese a que las fechas de siembra estuvieron separadas por unos 10 días. Una situación similar se comprobó en El Charco, donde dos macroparcelas implantadas en el mismo lote, con nueve días de diferencia, presentaron niveles distintos de afectación. Estos resultados mostraron que la fecha de siembra puede modificar considerablemente la exposición del cultivo a la enfermedad y, por ende, el comportamiento del híbrido.