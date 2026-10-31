El Ipcva se reunió con medio centenar de importadores en una feria en París

El jefe del Departamento de Promoción Interna del Ipcva, Adrián Bifaretti, se refirió a la recepción que tuvo la propuesta argentina entre los compradores. “Ya hemos realizado reuniones en nuestro stand con más de 50 importadores de distintos países, como Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia, con mucho interés en lo que va a pasar con la normativa 1.115 y avalando lo que está haciendo la Argentina para ofrecer carne libre de deforestación”, aseguró.