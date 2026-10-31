El Ipcva se reunió con medio centenar de importadores en una feria en París

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) mantuvo encuentros con más de 50 importadores en SIAL París, donde los compradores buscan conocer cómo se acreditará el origen de la hacienda y qué participación tendrán los productores ganaderos, sobre todo por las exigencias ambientales que marcan los negocios de la carne argentina en ese destino.
La trazabilidad ambiental ocupa un lugar central en las negociaciones de la cadena de ganados y carnes en Francia. Con la próxima aplicación del Reglamento 1.115 de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, las conversaciones comerciales incluyen cada vez más consultas sobre la información que respaldará los embarques hacia ese destino.
En ese escenario, el Ipcva presenta los mecanismos desarrollados en el país para responder a estos requerimientos. La agenda apunta a mostrar cómo se integran los datos oficiales y las herramientas tecnológicas para garantizar el abastecimiento bajo las nuevas condiciones.
El jefe del Departamento de Promoción Interna del Ipcva, Adrián Bifaretti, se refirió a la recepción que tuvo la propuesta argentina entre los compradores. “Ya hemos realizado reuniones en nuestro stand con más de 50 importadores de distintos países, como Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia, con mucho interés en lo que va a pasar con la normativa 1.115 y avalando lo que está haciendo la Argentina para ofrecer carne libre de deforestación”, aseguró.