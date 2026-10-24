Sector sucroalcoholero: los números de la zafra argentina, hasta estos días

La zafra 2026 atraviesa una situación compleja debido a las persistentes precipitaciones, aunque sigue desarrollándose. Las lluvias constantes saturaron los suelos, lo que dificulta la cosecha; y mientras que en algunas zonas aún no fue posible cosechar, en otras se dio un avance mayor.
Al 22 de octubre, 13 ingenios se encuentran en zafra, y solo uno está parado. Según datos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) al 22 de octubre, la zafra en Tucumán lleva 170 días, con un avance del 79%, respecto de lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de 19.650.000 de toneladas: 15.570.820 t. Se produjeron 1.216.127 t de azúcar físico.
La campaña de producción de alcohol avanza con nueve destilerías activas: se elaboraron 251.421.930 litros de alcohol hidratado y 157.039.761 litros de alcohol anhidro/deshidratado (bioetanol), que se usan para la mezcla con naftas.
En Salta y Jujuy, la zafra lleva 163 días, y según datos informados al Ipaat, los cinco ingenios llevan moliendo 6.618.397 t de caña bruta con una producción de 394.690 t de azúcar físico. Se elaboraron 158.498.783 litros de alcohol hidratado y 114.921.282 litros de bioetanol.
Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra hasta la fecha 22.189.217 t caña molida bruta, una producción 1.610.817 t de azúcar físico, 409.920.713 litros de alcohol hidratado y 271.961.043 de alcohol anhidro.