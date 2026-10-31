La fruta necesita de un marketing creativo

La generación Z, los centennials, es la que menos fruta come. Una buena parte directamente no la consume: no la tienen en la cabeza. La proporción de los que la consumen diariamente cae por debajo de un 10%. Consideran que la fruta es un alimento sano, pero eso no los lleva a consumirla en forma habitual. Hay dos aspectos fundamentales, el sabor y la comodidad, que están por encima de los restantes (salud, medio ambiente). La comodidad se refiere a la adquisición (compra online), a la preparación (en potes listos para consumir) y al consumo en sí (lo líquido es más fácil). El envase plástico es una necesidad y no está en conflicto con su convicción de sustentabilidad. El sabor tiene que ser intenso, exótico, diferente de los conocidos. Es un paladar “aventurero”. Buscan en las redes nuevas comidas, pero entre estas no está la fruta. Sí la usan para preparar batidos, preparaciones y postres, pero en cantidades reducidas.